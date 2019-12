Amazon.it rivela i bestseller del 2019

Nella top 5 dei prodotti più acquistati dai clienti su Amazon.it, Fire TV Stick conquista la prima posizione precedendo Echo Dot (3ª generazione), mentre le schede microSD di Samsung raggiungono il terzo gradino del podio. Le capsule per il caffè Borbone Respresso si posizionano al 4° posto mentre il 5° è ottenuto dal collare antiparassitario Seresto per i cani.

Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!” di Giulia De Lellis è stato il bestseller assoluto nella categoria libri mentre, tra i drink, il rum ha battuto nettamente il whisky. FIFA 20 Standard per PlayStation 4 è “il” videogioco del 2019 mentre LOL di Giochi Preziosi sono il giocattolo più scelto nel corso dell’anno. A livello mondiale, Amazon Prime ha dato il benvenuto a un numero di nuovi iscritti superiore a qualsiasi anno precedente. L’eBook più letto in Italia su Prime Reading è stato Ti voglio da sempre di Ashley Wheeler mentre il brano più ascoltato con Amazon Music è Per un milione dei Boomdabash.

Milano, 12 dicembre 2019 – La Fire TV Stick è bestseller in moltissime città italiane da Nord a Sud, da Verona a Palermo, passando per Genova, Firenze, Roma e Napoli mentre a Milano e Bologna il bestseller è il Caffè Borbone in capsule. A Torino spopolano le schede microSD di Samsung e in moltissime città d’Italia l’Echo Dot (3ª generazione) occupa una posizione nella top 10: Amazon.it presenta la classifica dei prodotti più acquistati dai clienti in Italia nel 2019, un’analisi sui consumi online nel Bel Paese che rivela la forte attenzione per l’elettronica, gli alimentari e i prodotti per gli animali domestici.

A livello nazionale, la Fire TV Stick conquista la prima posizione, mentre al secondo posto si attesta Echo Dot (3ª generazione), l’altoparlante intelligente con integrazione Alexa e le schede Samsung microSD raggiungono il terzo gradino del podio. Le capsule Respresso di Caffè Borbone si posizionano al 4° posto mentre il 5° è ottenuto dal collare per i cani medio/grandi Saresto.

La top 10 include:

Fire TV Stick, Basic Edition

Echo Dot (3a generazione)

Samsung Scheda microSD da 32 GB con Adattatore SD

Caffè Borbone Respresso – Confezione da 100 Capsule

Samsung Scheda microSD da 64 GB con Adattatore SD

Collare per cani medio/grande Seresto

Xiaomi Mi Band 3 – Activity tracker con monitoraggio della frequenza cardiaca [Versione EU]

Fujifilm Instax Mini Film, Pellicola istantanea per fotocamere Instax Mini, Confezione da 20 foto, F

Caffè Borbone Don Carlo Miscela Nera – Confezione da 100 capsule

FIFA 20 – Standard – PlayStation 4

Ecco invece i bestseller nelle varie categorie di prodotto:

In tempo di feste, ma anche tutto l’anno, per il bicchierino serale i clienti di Amazon.it preferiscono il rum, come lo Zacapa Centenario 23 Rum Solera e il Diplomatico Rhum, Reserva Exclusiva. Il whisky scozzese torna in auge, soprattutto quando si tratta di etichette premium come Lagavulin 16 Year Old Scotch Whisky Single Malt – Whisky Scozzese Puro Malto dell’isola di Islay, ma resta ancora molto lontano dal podio.

Tra gli acquisti utili pensati per il benessere degli animali domestici , Seresto è il brand più apprezzato (a seguire AdvantixSpot e AmazonBasics) e gli antiparassitari sono tra i prodotti bestseller.

Nella categoria libri , il successo editoriale dell’anno è firmato da Giulia De Lellis: “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!” sbaraglia la concorrenza tra i clienti di Amazon.it, seguito dai consigli alimentari di Adriano Panzironi contenuti nel libro “Vivere 120 anni. Le verità che nessuno vuole raccontarti” e “Entra nel mondo di Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te”, tra gli youtuber più amati dalla Generazione Z.

Nella sezione Moda , l’orologio Casio Unisex Digitale con Cinturino in Resina è il bestseller. Lo zaino casual unisex in nero Eastpak Padded Pak’R da 24 litri è il backpack dell’anno. Portafogli, astucci, zaini e cronometri sono gli altri oggetti dello shopping online dei clienti di Amazon.it.

Nella selezione del negozio Alimentari e cura della casa , le capsule di Respresso di Caffè Borbone, insieme alle capsule Don Carlo Miscela Nera e Respresso Miscela Rossa, sono i prodotti più apprezzati. In tutti i casi, spopolano le confezioni da 100 capsule compatibili.

Tra i bestseller per Casa e cucina , svetta il pacco da 6 filtri di BRITA per 6 Mesi di Acqua Filtrata. Seguono la copertura per l’asse da stiro Foppapedretti La Copertina e la lampadina LED Singola A60 Attacco E27 di Philips Lighting White, colore bianco caldo (2700 K).

Nella sezione Amazon Launchpad , i prodotti innovativi più amati sono il termostato wi-fi intelligente Netatmo NTH01-IT-EC; il supporto tablet regolabile Lamicall; il localizzatore GPS per cani Tractive, leggero, impermeabile e adatto a ogni collare.

Nella categoria Bellezza , i clienti hanno apprezzato Curls Rock Amplifier di Tigi, per una maggiore definizione e controllo dei ricci seguito dal mascara Maybelline New York Ciglia Sensazionali Intense Black e da siero viso bio con acido ialuronico di Florence Bio Cosmesi.

Nel negozio Giochi e giocattoli dove le LOL di Giochi Preziosi (LOL Surprise Hairgoals S1, LOL con Capelli Pettinabili, 15 Livelli, Modelli Assortiti) sono le più acquistate. Per chi ama i classici da tavolo, l’edizione italiana di Asmodee Dobble batte tutti seguita dalle carte “UNO” della Mattel.

Una conferma per tutti i gli appassionati di Videogiochi: FIFA 20 Standard per PlayStation 4 è “il” gioco del 2019. Medaglia d’argento per “Crash” nella release Crash Team Racing Nitro-Fueled – PlayStation 4. Al terzo posto FIFA 19, sempre per PS4.

Amazon Music

L’artista più ascoltato in streaming su Amazon Music in Italia è stato Ultimo

I 5 brani più ascoltati in streaming su Amazon Music in Italia sono stati:



Per un milione, Boomdabash

Soldi, Mahmood

Ostia Lido, J-AX

Jambo, Takagi & Ketra, OMI, Giusy Ferreri

Dove e quando, Benji & Fede

Gli album più ascoltati in streaming su Amazon Music in Italia sono stati:

Atlantico, Marco Mengoni

Colpa delle Favole, Ultimo

Per un milione, Boomdabash

La canzone più richiesta ad Alexa su Amazon Music è stata Soldi di Mahmood

Il meglio di Amazon Prime nel 2019 a livello globale e in Italia:

Il 2019 è stato straordinario per i clienti Prime e oggi Amazon presenta il Meglio di Prime nel 2019, svelando come i clienti Prime abbiano scelto di godersi il meglio dello shopping e dell’intrattenimento disponibile su Amazon nell’ultimo anno:

I clienti di tutto il mondo si sono goduti il quadruplo di momenti di divertimento attraverso i benefici Prime per video, musica, libri e gaming.

I clienti Prime di tutto il mondo hanno risparmiato tempo evitando centinaia di migliaia di viaggi per lo shopping beneficiando dei loro vantaggi sulle spedizioni.

I clienti Prime hanno spedito centinaia di milioni di regali in tutto il mondo

I clienti Prime in Italia hanno spedito milioni di regali, nel 2019.

Echo Dot, Fire TV Stick 4K con controllo vocale Alexa e Fire TV Stick con controllo vocale Alexa sono stati gli articoli più regalati a livello mondiale dai clienti Prime nel 2019.

In Italia, gli articoli più regalati sono stati Echo Dot e Fire TV Stick Basic Edition

Prime Video

Nel 2019, The Marvelous Mrs. Maisel è stato il contenuto Amazon Original più premiato con 16 Emmys, 3 Golden Globes, 5 Critics Choice Awards e 3 SAG Awards, per un totale di 27 premi in totale.

I clienti hanno amato Jack Ryan: quest’anno Tom Clancy’s Jack Ryan è tornado su Prime Video con la seconda stagione che ha registrato un grande successo a livello globale

Il successo di Fleabag è stato attestato da Rotten Tomatoes con un punteggio della critica positivo al 100%

Prime Reading

I clienti in Italia hanno assecondato la loro passione per la lettura con Prime Reading:

In Italia, i titoli più letti per genere sono stati:

Biographies & Memoirs: Freddie Mercury. Una biografia intima;

Business & Investing: Capire l’economia For Dummies;

Health, Family & Lifestyle: Fare Conversazione: Come Parlare alla Gente, Aumentare il Vostro Carisma, le Abilità Sociali, Attaccare Bottone & Diminuire l’Ansia Sociale;

Mystery & Thriller: I misteri di Chalk Hill;

Young Adult: Animali fantastici e dove trovarli: Screenplay originale

Ti voglio da sempre, Non mi piaci ma ti amo (eNewton Narrativa), Un imprevisto chiamato amore, Adesso che lo sai, Gli strani casi dell’amore sono stati i titoli più letti su Prime Reading nel 2019.

Twitch Prime

Tra le offerte più popolari di Twitch Prime a livello mondiale ci sono i bottini di League of Legends, Apex Legends, Grand Theft Auto Online and Red Dead Online. Inoltre, i clienti Prime hanno beneficiato di un anno di abbonamento a Nintendo Switch Online.

I clienti Prime hanno inoltre a disposizione una selezione di giochi gratuiti ogni mese. I giochi gratuiti più popolari con Prime nel corso del 2019 sono stati: Pikuniku, Downwell, Dear Esther eHyper Light Drifter

Prime Student

Amazon.it ha annunciato a settembre il nuovo programma Prime Student che consente agli studenti universitari di utilizzare tutti i benefici di Amazon Prime a metà prezzo, dando loro accesso al meglio dello shopping e dell’intrattenimento Prime. Prime Student offre agli studenti la possibilità di vedere film e serie TV e ascoltare musica in streaming, accedere a sconti su prodotti nelle categorie più popolari e beneficiare di spedizioni rapide e senza costi aggiuntivi, tutto in un solo servizio. Prime Student è disponibile alla metà del prezzo intero di Prime: per soli €18 all’anno gli studenti universitari hanno accesso a tutti i benefici Prime. Il periodo di uso senza costi aggiuntivi è di 90 giorni ed è sponsorizzato da Microsoft Surface.

