A Pavia il primo TEDx dedicato alle Diversità, parità dei diritti e inclusione

Pavia – Si terrà a Pavia TEDxLungoTicinoSforzaWomen, il 14 dicembre prossimo, il primo evento TEDx in Italia che pone al centro il tema della Diversità, troppo spesso associata al concetto di non simile o separato da noi (“il diverso”) e vissuta come una difficoltà o problema.

Invece, la Diversità è qualcosa che ci riguarda e tocca da vicino, molto più di quanto pensiamo.”È per questo, e per tanti altri fattori, crediamo che la Diversità sia un valore e una ricchezza, per tutte e tutti, e non un problema dagestire. Ciò che vogliamo promuovere è una cultura dell’inclusione, della parità dei diritti e del rispetto delle differenze. Lo facciamo dando voce alle persone che si sono fatte paladine dei valori che sosteniamo, agli esempi virtuosi di sconfitta della disparità, della violenza, della diversità vista come problema e non come opportunità” spiegano i promotori dell’evento.

Obiettivo delle organizzatrici e degli organizzatori, da sempre attive/i in ambito associazionistico e di volontariato sociale, è quello di dar vita ad una serie di eventi itineranti per portare capillarmente questo messaggio sul territorio italiano e per dare forza e voce a idee e progetti che promuovano la diversità, come un valore essenziale per la società.

Le diversità viste al femminile saranno quindi il tema del primo convegno “TEDxLungoTicinoSforzaWomen – United in DiverCity”, che si terrà il 14 dicembre 2019 a Pavia presso l’Aula del ‘400 (Piazza Leonardo Da Vinci, 6), secondo le collaudate modalità delle conferenze TEDx, il format TED usato, su licenza, da organizzatori indipendenti.

I pilastri su cui si fonda l’evento TEDxLungoTicinoSforzaWomen – United in DiverCity:



UNA BUONA CAUSA

Un antico proverbio indiano ci ricorda che “il mondo non lo abbiamo ereditato dai nostri padri, ma piuttosto lo abbiamo ricevuto in prestito dai nostri figli” ai quali sarà nostro dovere restituirlo, se possibile in condizioni migliori di quelle in cui lo abbiamo trovato.



CHI SIAMO

L’iniziativa promossa da privati cittadini da sempre attivi in ambito associazionistico e di volontariato sociale, (ci trovate sul sito http://www.tedxlungoticinosforzawomen.com/team/ )

SPEAKER

Le/gli speaker che hanno già dato la loro disponibilità sono: l’attrice Annagaia Marchioro (La tv delle Ragazze), la criminologa Roberta Bruzzone, la General Manager di Prada Chiara Tosato, la teologa Sophie Langeneck, l’attivista LGBT Monica Romano, il docente di leadership e comunicazione presso il MIP Politecnico di Milano Doriano Marangon, l’esperta di comunicazione e linguaggi inclusivi Alexa Pantanella.



Tutti i dettagli degli Speaker possono essere visionati dal link www.tedxlungoticinosforzawomen.com/speaker.



L’evento avrà durata giornaliera e vedrà il susseguirsi di speech di 15 minuti ciascuno durante la mattinata e tavoli di lavoro nel pomeriggio.

Pagina Facebook: www.facebook.com/TEDxLungoTicinoSforzaWomen

Link Promozionale Evento: https://youtu.be/oFT1Zc7tkaA

Link “Coming Soon”: https://youtu.be/iradYOIisbU

Com. Stam. ric. pubbl.

Cos’è TED



TED è una organizzazione no-profit che ha come obbiettivo quello di diffondere idee che hanno valore.

Iniziato come una conferenza di quattro giorni in California 26 anni fa, TED è cresciuta nella sua “mission” attraverso molteplici iniziative.

Nella Conferenza annuale di TED i maggiori protagonisti del “pensare” e del “fare” sono invitati a presentare le loro idee.



Che Cosa è un TEDx



I TEDx sono eventi che derivano dal formato TED e sono organizzati in modo indipendente in cui si parla di “idee che meritano di essere diffuse”.

Il nostro evento si chiama TEDxLungoTicinoSforzaWomen (x = evento TED organizzato in modo indipendente) e ci saranno sia presentazioni dal vivo sia proiezioni di video tratti dai TED Talks.

Vogliamo fare in modo che si generino delle relazioni e delle discussioni sulle tematiche femminili e sulla diversità.

Le Conferenze di TED forniscono il modello generale per gli eventi TEDx, ma i TEDx locali, incluso il nostro, sono realizzati in modo autonomo.

Com. Stam. ric. pubbl.