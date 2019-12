Torna l’Happening della Solidarietà: a Catania l’evento più significativo al Sud sul Terzo Settore

A Catania, negli spazi di Zō Centro Culture contemporanee, si riuniranno le voci più prestigiose del panorama nazionale per approfondire “Economie circolari: luoghi e persone al centro”.

Economia civile, giovani e impresa, comunicazione di prossimità, salute, questi alcuni dei temi della 20° edizione di Happening della Solidarietà, l’evento di maggior prestigio nel meridione d’Italia su Welfare e del Terzo Settore, promosso e organizzato dal Consorzio Sol.Co. – Rete di Imprese Sociali Siciliane con il sostegno di Fondazione Ebbene.

Scenario della 20° edizione, Catania dove il 12 e 13 dicembre, negli spazi del Centro Zō Culture contemporanee, cooperatori, imprenditori, rappresentati delle organizzazioni e cittadini si confronteranno e dialogheranno su “Economie circolari: luoghi e persone al centro”. Una due giorni per approfondire e valorizzare quell’economia che rimette al centro luoghi e persone, contaminando più ambiti d’azione, rinnovando energie anche quelle apparentemente inutilizzabili.

Con le voci più prestigiose del panorama nazionale, l’Happening della Solidarietà sarà articolato in 4 sessioni a partire dalle 15.30 del 12 dicembre con l’apertura dedicata a “Democrazia partecipativa, la via del Terzo Settore”. Uno spazio per indagare, anche nel dialogo con le Istituzioni, la funzione strumentale del Terzo Settore nell’agevolare forme di democrazia reale e partecipativa, di cittadinanza responsabile e produttiva, in un viaggio tra le esperienze già realizzare e gli obiettivi, di riforma e non solo, da mettere in campo. A seguire la presentazione di “Perché comunicare il sociale?”, il volume edito da Maggioli e firmato Giulio Sensi e Andrea Volterrani che introduce il tema della comunicazione sociale nella costruzione di processi collaborativi.

La seconda giornata, il 13 dicembre, si apre alle 9.30 con “La sanità che cambia. Budget di salute e persone al centro” realizzato in collaborazione con il Consorzio Nazionale Idee In Rete. In tema di servizi sanitari e socio-sanitari sempre più centrati sulla persona, vanno individuati strumenti, metodologie e normative per determinare un reale adeguamento delle politiche sanitarie e dell’organizzazione dei servizi.

I giovani sono il baricentro di questo Happening, a loro l’evento offrirà la possibilità di dialogare con economisti e imprenditori durante la sessione conclusiva dedicata a “Verso Economy of Francesco, percorsi di economia civile”. Questo spazio è uno degli appuntamenti dei Towards The Economy Of Francesco, l’evento internazionale che riunirà ad Assisi 500 giovani economisti e imprenditori. La sessione, collegata al Festival Nazionale dell’Economia Civile, sarà un approfondimento sull’economia che cambia e che, mettendo al centro le persone, rigenera le comunità.

Nell’edizione 2019 Happening ospiterà l’Hackathon d’innovazione sostenibile, organizzato da NeXt – Nuova Economia X Tutti, in collaborazione con Fondazione Èbbene e la Rete Solco. Un’opportunità per i giovani aspiranti startupper di dare forma ai loro progetti imprenditoriali e confrontarsi con professionisti provenienti dai diversi ambiti della sostenibilità.

Il team vincitore, che sarà premiato alla conclusione di Happening, parteciperà a un programma di follow-up per costruire una presentazione efficace e partecipare al bando finale della seconda edizione del Festival dell’Economia Civile di Firenze: in palio l’accompagnamento alla costituzione della startup e servizi di comunicazione gratuiti.

La partecipazione Happening è gratuita, basta prenotare il ticket su eventbrite bit.ly/bigliettohappening. L’evento è accreditato all’Ordine degli Assistenti Sociali e sono previsti crediti ECM.

Happening è realizzato con il sostegno di Fondazione Ebbene main Sponsor, Certiquality, Foncoop e Servizi PA con il gratuito patrocinio della Regione Siciliana, del Comune di Catania e dell’Università degli Studi di Catania.

#HdS2019 is coming! Tutte le info alla pagina www.happeningdellasolidarieta.it.

Programma Happening

