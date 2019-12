Nomina Garante detenuti, Verdi Napoli: “Ci dissociamo dagli attacchi a Ioia: la rieducazione della pena è principio costituzionale e democratico”

“Chi ha pagato il proprio debito con la giustizia e si è pentito non solo merita una seconda possibilità come sancito dalla nostra Costituzione, ma può soprattutto essere di insegnamento per i giovani che vivono in condizioni di disagio e perciò più a rischio di compiere scelte sbagliate”: così i Verdi Napoli commentano la nomina a Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale di Pietro Ioia, ex narcotrafficante che ha scontato 22 anni e 6 mesi in penitenziari italiani e spagnoli, tra cui Poggioreale a Napoli, che ha fondato l’associazione Ex Don per difendere i diritti dei carcerati e denunciato i pestaggi avvenuti tra il 2013 e 2014 a Poggioreale nella cosiddetta Cella Zero.

“Appoggiamo senza remore la scelta del sindaco De Magistris – dicono i consiglieri dei Verdi Napoli Stefano Buono e Marco Gaudini insieme al co-portavoce dei Verdi Lello Caiazza – che avrà certamente ben ponderato la propria scelta, simbolo di quanto sancito dall’art. 27 della nostra Costituzione in merito alla finalità rieducativa della pena. Nessuno meglio di chi è stato in carcere conosce i problemi di chi è recluso e può promuovere attività di sensibilizzazione : ci dissociamo pertanto dalla posizione di chi attacca la nomina di Ioia, una polemica pretestuosa che si discosta da un principio democratico in cui crediamo fermamente”.

