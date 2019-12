Messina, Depuratore di Tono, sbloccati oltre 40 milioni di euro, Sindaco De Luca: “Prima di questa Amministrazione tutti dormivano, a danno dei messinesi”

Messina: Si è svolta oggi, presso la sede del Commissario Unico per la Depurazione di Palermo, alla presenza del Sindaco, Cateno de Luca, del Vice Sindaco Salvatore Mondello, del Presidente di AMAM Salvo Puccio, del RUP del progetto Ing. Cecilia Corrao, del dirigente del servizio urbanistico varianti del Dipartimento Urbanistica Arch. Daniela Grifo, dott. Cosimo Cammaroto per la Città Metropolitana di Messina, la conferenza dei servizi per prendere atto della progettazione esecutiva per la realizzazione del depuratore di Tono, e dei collettori di adduzione, che finalmente completeranno la depurazione per la Città di Messina anche nella zona nord.

Le opere, finanziate nel 2013 da una delibera CIPE per 40 milioni di euro, vedevano il Comune di Messina beneficiario delle risorse. Purtroppo, per lentezze burocratiche e omissioni tecnico-amministrative, ne hanno determinato il commissariamento da parte del Commissario per la Depurazione nel 2015.

“Stiamo già definendo i contorni di una storia che ha dell’incredibile – afferma il Sindaco Cateno De Luca – con un finanziamento che poteva già da anni mitigare gli impatti della mancata depurazione ed interrompere l’incremento giornaliero della sanzione che ogni giorno, a partire dal luglio 2012, viene sommata ed inflitta ai cittadini messinesi per la mancata collettazione e depurazione dei reflui per circa 40 mila abitanti equivalenti”.

“Da un calcolo di massima – aggiunge il Primo Cittadino – essendo trascorsi 2.630 giorni, calcolando la sanzione si può tranquillamente dichiarare che:

2740 giorni X 0.053 (per ogni abitante per ogni giorno) € X 40.000 = euro 5.808.800,00 sino alla data odierna saranno a carico dei messinesi.

La conferenza di oggi, sollecitata ed ottenuta da questa Amministrazione, ha messo un punto alla progettazione definendo la non necessarietà di procedure ambitali sulla localizzazione mentre è tutto pronto per la Valutazione d’impatto ambientale che verrà pubblicata a fine dicembre. Si potrà quindi avviare la conferenza dei servizi per l’approvazione della progettazione esecutiva e procedere con l’appalto dei lavori”.

“Abbiamo anche stilato un cronoprogramma – conclude il Sindaco peloritano – che prevede 5 mesi per la VIA, 2 mesi per l’approvazione del progetto e 6 per l’aggiudicazione dei lavori; la durata dei lavori è di 18 mesi circa; nel 2021, quindi, si aprirà il cantiere. Definito anche un protocollo tra il Comune di Messina ed il Commissario che prevede l’avvalimento di personale del Comune di Messina per la fase di esproprio e, sopratutto, per la fase di direzione dei lavori risparmiando tempo per le relative fasi di affidamento dei servizi. Quando c’è la buona volontà di tutti gli obiettivi si raggiungono in tempi più brevi. Ringrazio tutti ma diffido gli uffici preposti per evitare di perdere altro tempo”.

