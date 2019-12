L’attore Patrizio Pelizzi vince il “Premio Vincenzo Crocitti” VII ed. 2019

L’artista Patrizio Pelizzi, nato a Roma con origini Abruzzesi è stato insignito del prestigioso “Premio Vincenzo Crocitti” come miglior attore e sceneggiatore in carriera.

A consegnarlo il famoso “Premio il Vince” la conduttrice attrice Daniela Cavallini e il direttore della fotografia Adolfo Bartoli nella bellissima cerimonia che si è tenuta a Roma nel Green Park Hotel Pamphili lo scorso 7 dicembre 2019 .

Negli anni precedenti sono stati premiati attori e attrici di calibro come Francesco Montanari, Alessandro Borghi,Marcello Fonte,Pietro De Silva,Karin Proia,Elena Sofia Ricci e il regista Paolo Genovese. Il Premio Vincenzo Crocitti è stato istituito nel 2013 dal Direttore e autore Francesco Fiumarella in memoria del famoso e bravo attore Vincenzo Crocitti scomparso prematuramente nel 2010 e vincitore del David di Donatello nel 1977 per il film diretto da Mario Monicelli “Un borghese piccolo piccolo” con protagonista Alberto Sordi .

Il Premio internazionale “il Vince” ha lo specifico obiettivo di valorizzare in modo meritocratico tutti gli artisti che spaziano dal cinema,il teatro,la tv,la radio,il doppiaggio,il web,la scrittura,la danza e la musica .

Tra i premiati in questa VII edizione 2019 oltre Pelizzi ricordiamo anche altri attori come il grande Paolo Bonacelli (lo ricordiamo nel famoso film con Roberto Benigni “Johnny Stecchino”) le attrici Alessandra Carillo,Sissi Martina e Claudia Conte,gli attori Alessandro Praticò,Davide Montese,Maurizio Bianucci e il doppiatore attore Angelo Maggi voce di Tom Hanks.

L’attore Patrizio Pelizzi con esperienza ventennale in teatro e cinema,ha lavorato con registi famosi in svariati film e fiction, lo ricordiamo nei film diretti dal maestro Pupi Avati “La seconda notte di nozze”,Il Cuore grande delle ragazze” e “Un ragazzo d’oro” con la star di Hollywood Sharon Stone e Riccardo Scamarcio. Gli scorsi anni ha preso parte in fiction importanti come “Distretto di Polizia”, regia di Alessandro Capone,”Turbo”,regia di Antonio Bonifacio, “Incantesimo”,regia di Ruggero Deodato e Tomaso Sherman,”Gente di Mare”,regia di Giorgio Serafini e Andrea Costantini ,”Crimini bianchi”, regia di Alberto Ferrari e “Moana” regia di Alfredo Peyretti. Ultimamente lo abbiamo visto recitare nella longeva soap opera di Rai 3 “Un posto al sole”,regia di Bruno Nappi, dove interpretava l’imprenditore Nino Rosato e nel film tv trasmesso su Rai 1 campione di ascolti “Enrico Piaggio-Un Sogno Italiano”, regia di Umberto Marino,con protagonista Alessio Boni .

Patrizio Pelizzi con un passato nella Polizia di Stato (era un poliziotto della Divisione Anticrimine presso la Questura di Roma ) ama definirsi un sognatore con i piedi per terra . Ultimamente ha scritto delle sceneggiature ricordiamo “L’eco di una passione” e delle poesie ancora inedite come “Donna Musa” ,”Un Sognatore” e “Vita”.

In questo periodo Patrizio Pelizzi è protagonista a Teatro nel reading teatrale “Ti bacio la notte”, autrice e regista Ornella Mereghetti. Questo recital è stato portato in scena in vari teatri italiani, ultimamente nel famoso Teatro Ghione di Roma – supporto tecnico Mattia Cattaneo, Direzione artistica Roberta Blasi.

Patrizio Pelizzi dopo anni di studio,passione e perseveranza per l’arte, ha dedicato il prestigioso premio ” Vincenzo Crocitti – VII ed. 2019″,ai suoi genitori che hanno sempre creduto e supportato i suoi sogni e al grande attore Vincenzo Crocitti che era un grandissimo esempio di umiltà e generosità per il prossimo .

Com. Stam.