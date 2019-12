Commissione Ambiente, sopralluogo al Virgiliano

Il presidente Gaudini: “Ancora 30 pini ammalati da abbattere: l’Amministrazione trovi la via più rapida, si valuti intervento privati”

Questa mattina sopralluogo della Commissione Ambiente al Parco Virgiliano, a un mese esattodalla chiusura per “interventi alle alberature”. Alla presenza dell’assessore al Verde Luigi Felaco, il presidente Marco Gaudini e i membri della Commissione hanno appurato che nel perimetro del parco, in particolare lungo le due principali arterie laterali, ci sono ulteriori 30 pini da abbattere perché attaccati da un parassita (Toumeyella parvicornis, anche nota come cocciniglia tartaruga) che ne sta provocando la morte.

“Data la posizione perimetrale, non è possibile procedere a tappe con l’abbattimento – spiega Gaudini -. Due gli interventi ipotizzati finora: il primo attraverso i giardinieri in forze al Comune di Napoli, che richiederebbe circa un mese; il secondo attraverso un appalto che includa potatura, abbattimento e smaltimento (trattandosi di piante infette, andrebbero smaltite a discarica), con tempi ancora più lunghi. In entrambi i casi la durata degli interventi prolungherebbe ulteriormente la chiusura del parco: chiediamo pertanto all’Amministrazione di valutare un’alternativa, magari attraverso la Napoli Servizi che già in altre zone è stata coinvolta in simili operazioni. L’auspicio è che il Virgiliano possa essere riaperto in sicurezza e in tempi brevi, perché non è possibile immaginare un nuovo “cimitero degli alberi” come quello che insiste, attualmente, sul viale Virgilio, principale via d’accesso al Parco. Se il pino non dovesse più essere l’albero adatto, si valutino nuove essenze arboree in linea con l’assetto paesaggistico e agronomico, che possano rinvigorire uno dei punti più belli della città. All’Amministrazione chiediamo, infine, di prendere in seria considerazione un eventuale intervento dei privati: come è noto, un gruppo di imprenditori napoletani si è infatti dichiarato pronto a finanziare con 230mila euro la riqualificazione dell’area, senza alcun costo per le casse del Comune. A loro si potrebbe chiedere, nelle more che venga approvato il progetto, di occuparsi dell’abbattimento e della ripiantumazione delle alberature”.

Durante il sopralluogo presenti anche tecnici dell’ABC, che hanno assicurato una rapida ricognizione del parco dal momento che chioschi e bagni sono attualmente senza acqua e che in diversi punti si registrano ingenti perdite.

Com. Stam.