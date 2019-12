Musica e arte si incontrano a favore dei diritti umani. Sarà disponibile dal 10 dicembre, 71° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani (firmata a Parigi nel 1948), il cd-book “20×22”, un’opera che vuole celebrare la 22a edizione di “Voci per la Libertà”, la manifestazione musicale legata ad Amnesty International Italia che si è svolta a Rosolina Mare (Rovigo) lo scorso luglio.

All’interno dell’opera compaiono i brani dei venti artisti che si sono esibiti in quella occasione o hanno partecipato ad uno degli altri eventi dell’anno legati al festival.

La tracklist parte dai due vincitori di “Voci per la Libertà” 2019: Roy Paci con il brano “Salvagente”, Premio Amnesty International Italia nella sezione Big, e i Grace N Kaos con “Nero”, premiati nella sezione emergenti.

Un album con un corposo libretto in cui a fianco di ciascun brano compare un’illustrazione di un artista contemporaneo che ha rappresentato la canzone con una sua opera. “20×22” è infatti l’unione delle anime di due festival: uno è appunto “Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty”, l’altro è “DeltArte – il Delta della Creatività”, più legato all’arte contemporanea, due manifestazioni unite sotto l’insegna di “Arte per la Libertà”.

Ma c’è anche altro: “20×22” non è solo un cd-book (che sarà distribuito tramite Amnesty International Italia, l’Associazione Voci per la Libertà e sul sito www.apogeoeditore.it) ma anche un progetto multimediale che vede alternarsi illustrazioni, musiche, fotografie, luci, video, grafiche e che sarà disponibile dal 10 dicembre su www.20×22.it

La tracklist, dopo Roy Paci e i Grace N Kaos, propone un brano del rapper Picciotto, che a Rosolina Mare si è esibito con Roy Paci, per poi ripercorrere tutta la quattro giorni di “Voci per la libertà” alternando gli altri quattro finalisti del contest per emergenti, ovvero Giulio Wilson, The Roomors, Chiara Patronella e Chiara Effe, con gli artisti ospiti: Valerio Piccolo, La Municipàl, Michele Mud, Gio Evan, Marcondiro, Kumi, le Mujeres Creando e i Pupi di Surfaro.

La raccolta contempla infine anche i protagonisti musicali degli appuntamenti di Arte per la Libertà e della rassegna “VxL in tour”: Danilo Ruggero, Anna Luppi, i Do’Storieski, Elisa Erin Bonomo e i Marmaja.

Ad illustrare le canzoni sono: Alessandra Carloni per Roy Paci, Jessica Ferro per i Grace N Kaos, Artax per Picciotto, Sabrina Oliviero per Giulio Wilson, Cristina Chiappinelli per Valerio Piccolo, Violetta Carpino per i The Roomors, Zentequerente per La Municipàl, La Fille Bertha per Chiara Effe, Michele Bernardi per Michele Mud, Alessio Bolognesi per Chiara Patronella, Ferruccio Carubini per Gio Evan, Carolì per Marcondiro, La Cigale Magique per Kumi, Antonella Porfido per le Mujeres Creando, Centocanesio per i Pupi Di Surfaro, Marco D’Angelo per Danilo Ruggero, Marco Mei per Anna Luppi, Iapimh per i Do’ Storieski, Eliana Albertini per Elisa Erin Bonomo, Luka per i Marmaja.

Per il 71° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, “Arte per la libertà” ha preparato anche altri appuntamenti, a partire da quello di venerdì 6 dicembre, “Rock for Amnesty”, una serata-concerto al palazzetto dello sport di Badia Polesine (RO) con quattro artisti legati a Voci per la Libertà: Michele Mud, Elisa Erin Bonomo, Bamboo e i Grace N Kaos. Invece da sabato 7 a domenica 15 dicembre al MAAD di Adria (Rovigo) sarà la volta di “R-Esistenze Inalienabili”, arte contemporanea per i diritti umani. In mostra quattro progetti espositivi: “R-esistenze”, “Inalienabile”, “In Arte Dudu” e l’allestimento multimediale di “20×22”.

Maggiori info su www.vociperlaliberta.it

Com. Stam.