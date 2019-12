Palermo: Isola pedonale via Ruggero Settimo

“Con la chiusura di via Amari per i lavori dell’anello ferroviario, l’isola pedonale in via Ruggero Settimo durante tutto il periodo natalizio avrà effetti disastrosi sulla circolazione stradale -a dichiararlo il presidente dell’Ottava circoscrizione Marco Frasca Polara.

“Questo provvedimento, adottato sino ad ora nei fine settimana, ha già messo in ginocchio la zona del Politeama. Estenderlo dal 21 dicembre fino

all’Epifania -continua Frasca Polara- significa paralizzare il traffico e penalizzare oltremodo i cittadini. Bisognerebbe, invece, istituire il doppio senso di marcia in via Turati per provare ad alleggerire la circolazione, specialmente in questo periodo di feste, dando la possibilità ai palermitani di raggiungere il Borgo Vecchio, fortemente svantaggiato dai cantieri in via Roma. Purtroppo – conclude il presidente Frasca Polara- l’assessorato al traffico ha dimostrato ancora una volta incapacità di ascolto e di dialogo”

