Mondodelvino e Il Magico Paese di Natale di Govone per vivere un’esperienza culturale e gastronomica nel Roero

Alla Wine Experience di Mondodelvino, la magia prende vita con le iniziative legate all’evento Il Magico Paese di Natale di Govone

Dalla cena stellata con Babbo Natale all’aperitivo in musica con il Rejoicing Gospel Choir, la sede di Mondodelvino a Priocca (CN) regala tre emozionanti serate da vivere con tutta la famiglia. Un’occasione per visitare anche l’esclu-siva Wine Experience, innovativo progetto multimediale e multisensoriale per scoprire il territorio e il panorama del vino, fra giochi e stazioni interattive.

Priocca (CN),– Non solamente una cantina, la sede di Priocca di Mondodelvino SpA è anche luogo di interazione e di scoperta che combina fra loro cultura, tradizione e innova-zione. In occasione de Il Magico Paese di Natale, l’evento che trasforma il vicino borgo di Govone in un villaggio natalizio frequentato da oltre 200.000 visitatori, offre due mo-menti gourmet con la cucina del Ristorante Stellato Il Centro e un aperitivo musicale con il Rejoicing Gospel Choir. E per chi decide di visitare sia la Wine Experience che Il Magico Paese di Natale, la navetta che collega Govone e Priocca è gratuita.

Doppio l’appuntamento per la Cena Stellata con Babbo Natale, in programma oggi,, sabato 7 e sabato 22 dicembre alle 19.30. Ad attendere gli ospiti, un prestigioso menù a sette portate realizzato dallo chef Elide Mollo del Ristorante Il Centro di Priocca d’Al-ba, una Stella Michelin: una proposta di piatti che esaltano anche le eccellenze del ter-ritorio, da assaporare in compagnia di Babbo Natale in persona e con l’animazione dei suoi aiutanti elfi. L’occasione è speciale anche per i più piccoli componenti della famiglia, ai quali è riservato un menù dedicato. Una vera cena di gala con Santa Claus, da vivere in un ambiente romantico, tradizionale e lussuoso come quello della Wine Experience, lo spazio di interazione di Mondodelvino pensato anche per le famiglie e dedicato alla scoperta del territorio e alla cultura del vino. Qui giochi, schermi interattivi e stazioni senso-riali permettono infatti di imparare in modo divertente ed educativo, concludendo con una degustazione dei migliori vini della cantina attraverso la guida di un esperto sommelier. Normalmente aperta al pubblico dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 18.30, è un’esperienza dedicata anche ai bambini che intrattiene grazie a quiz ed eseperienze multi-sensoriali. Dal 30 novembre al 22 dicembre, tutti coloro che visiteranno la Wine Experience e sceglieranno di partecipare alla degustazione guidata, avranno la possibilità di usufruire del parcheggio gratuito e della navetta che conduce a Il Magico Paese di Natale, oltre a ricevere uno scontro del 25% per gli acquisti nel wine shop. Inoltre chi acquisterà l’ingresso a Il Magico Paese di Natale, potrà usufruire della navetta gratuita da Govone a Priocca e ri-torno, oltre a ricevere un coupon con uno sconto di ingresso alla Wine Experience. Altro appuntamento natalizio da annotare il calendario è il 14 dicembre, quando la cantina di Priocca diventa palcoscenico di uno spettacolo in puro stile gospel contemporaneo e tradi-zionale con il Rejoicing Gospel Choir: un aperitivo musicale che si rivela anche un’ottima occasione per scoprire la realtà di Mondodelvino, le sue migliori produzioni e iniziative.

Mondodelvino è una holding di un gruppo di cantine vinicole accomunate da passione, esperienza e qualità, nata nel 2003. La sua sede principale di Priocca è sinonimo di una vi-sione d’avanguardia che punta a innovazione e sostenibilità. Nelle vicinanze del borgo di Govone, dove fino al 22 dicembre si svolge Il Magico Paese di Natale, può arricchire l’av-ventura natalizia di famiglie e non solo con un piacevole approfondimento sull’identità del territorio piemontese del Roero e sulla cultura del vino che lo contraddistingue.

Al seguente link è possibile consultare il menù proposto per la Cena Stellata con Babbo Na-tale e prenotare il proprio posto: https://shop.mondodelvino.com/.

