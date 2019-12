I consiglieri comunali del gruppo “Avanti Insieme” Valentina Chinnici, Paolo Caracausi, Massimo Giaconia e Toni Sala condividono la grave preoccupazione del Presidente della VIII Circoscrizione Frasca Polara per la scelta unilaterale dell’assessorato alla mobilità, di estendere per tutte le festività fino all’Epifania l’isola pedonale di via Ruggiero Settimo in concomitanza con i cantieri dell’anello ferroviario.

L‘iniziativa della pedonalizzazione, in sé pregevole e auspicabile, deve però essere supportata da accorgimenti anche semplici ma indispensabili per non trasformare la viabilità in un inferno e per non penalizzare ulteriormente cittadini, imprenditori e commercianti già provati dal perdurare di un cantiere infinito. In particolare, il quartiere di Borgo Vecchio subirebbe una segregazione ulteriore, che potrebbe essere almeno alleviata dall’istituzione del doppio senso di marcia in via Turati e nel tratto di via Scinà fino a piazza Sturzo, permettendo la comunicazione diretta da via Dante a via Turati-Scinà. Occorrerebbe ovviamente spostare anche la fermata dell’806, dalla via Scinà a via Isidoro La Lumia, nel tratto alle spalle del teatro Politeama. Si tratta di proposte di soluzioni semplici, che si potrebbero trovare insieme, se soltanto si ascoltassero realmente le istanze dei rappresentanti della Circoscrizione e di chi vive ogni giorno sul territorio.

