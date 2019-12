Scuola: Giammanco “Pd e grillini sordi a dolore famiglie bimbi maltrattati”

“Il Pd e il Movimento 5 Stelle sembrano essere sordi di fronte al dolore di tante famiglie che si aspettano un segnale dal Governo.

Pensano ad altro e a infarcire la Legge di Bilancio di qualche mancia elettorale, giusto per ingraziarsi questo o quel senatore. Questa politica e’ avvilente e, come spesso ripete il nostro Presidente Berlusconi, non è altro che un teatrino… Stamattina leggendo l’ennesima notizia di maltrattamenti in una scuola nei confronti di creature indifese ho provato uno sconforto senza fine. Non solo quello che prova qualunque italiano di fronte a notizie del genere ma quello di un legislatore impotente, che combatte da 10 anni una battaglia in Parlamento per l’installazione di videocamere negli asili e nelle strutture per anziani e disabili. In questi giorni, in occasione del confronto sulla Legge di bilancio, ho provato e sto continuando a provare a far sbloccare i fondi che finalmente permetterebbero alla mia proposta di diventare operativa e ai soggetti più fragili e vulnerabili di avere una tutela. Il Governo, però, si oppone con fermezza, nonostante i miei molteplici tentativi di trovare un punto di incontro. La mia legge sulla videosorveglianza e’ ferma da mesi in Commissione Affari costituzionali al Senato per volontà della maggioranza, la Legge di Bilancio sarebbe un’occasione importante per dare una risposta a quella che è diventata, ormai, un’emergenza sociale”. Lo scrive su Facebook Gabriella Giammanco, vicepresidente di Forza Italia in Senato, commentando la notizia di maltrattamenti avvenuti in una scuola di Coquio Trevisago, in provincia di Varese.

