Questo Natale a laFeltrinelli tante storie da leggere, guardare, ascoltare… e Giftcard in omaggio per il tuo regalo preferito. Fino al 6 gennaio

Questo Natale Feltrinelli non pensa solo ai regali che devi fare, ma ne ha uno anche per te! Le Giftcard laFeltrinelli del valore di 5 o 10 Euro, in omaggio a fronte di una spesa minima di 30 o 50 Euro in libri, sono l’unico regalo che ne contiene molti di più, almeno quante sono le storie da leggere, ascoltare, guardare che si possono trovare in tutte le Librerie Feltrinelli d’Italia: i romanzi più coinvolgenti, i libri imperdibili che hanno segnato la storia della letteratura, best seller e non solo, ma anche le hit e le serie TV più trasmesse.

Da Il buio oltre la siepe di Harper Lee all’Insostenibile leggerezza dell’essere di Milan Kundera, da Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello a Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen, sono sufficienti 10 Euro per regalarsi tante storie che restano nel tempo e non passano mai di moda.

E per meglio orientarsi tra le tante proposte letterarie, basta affidarsi ai librai Feltrinelli che hanno deciso di condensare oltre 300 consigli letterari in un’agile guida agli acquisti di Natale. In distribuzione gratuita in tutte le librerie Feltrinelli d’Italia fino al 6 gennaio 2020, la Guida Natale Feltrinelli 2019 è indispensabile per abbinare i libri ai lettori, trovare il romanzo che più rispecchia i nostri gusti o quelli di amici e parenti: si va dai gialli al fantasy, passando per la saggistica, la musica, i viaggi e, naturalmente, i fumetti.

Dal Nord al Sud Italia ecco i consigli dei librai per chi è in cerca di storie e di un regalo da impacchettare. Da Greta Thunberg ai personaggi storici che hanno contribuito a cambiare il mondo come lo conoscevamo, tra i libri più consigliati dai librai Feltrinelli spicca la narrativa per ragazzi. Daniele della Feltrinelli Varese consiglia Storie per bambini che vogliono cambiare di Brooks Ben per scoprire quando e quanto la fragilità si possa trasformare in un superpotere; Greta. La ragazza che sta cambiando il mondo è invece il libro consigliato da Marta del Megastore Piazza Piemonte di Milano: “Una lettura importante per chi ama il proprio pianeta e vuole difendere il proprio futuro. L’impegno e la lotta per il clima di Greta Thunberg ha contagiato milioni di giovani in tutto il mondo.”

Immancabili sotto l’albero i gialli: Federico del Megastore Roma Marconi consiglia la lettura di La ragazza del Kyushu di Matsumoto Seicho: “Un noir particolare dove viaggiando tra le righe della risoluzione del caso, per altro ricchissime di particolari, senti il montare del risentimento della giovane nei confronti dell’avvocato; un risentimento che si trasforma in vendetta.”

Spazio anche alla narrativa con E i figli dopo di Nicolas Mathieu, suggerito da Alessio della Feltrinelli XXII Marzo di Milano, che se non trascorre il tempo tra pagine, nastri e pellicole adora viaggiare per il mondo: “Quattro estati in cui si racconta di una valle e della sua crisi economica e sociale. E di un’epoca, l’adolescenza di tre giovani, diversissimi tra loro, che devono trovare la propria strada in un mondo che si sta disgregando”;

Tra i più suggeriti quest’anno i saggi scientifici per comprendere meglio la complessità del mondo in cui viviamo e interrogarci sul nostro futuro: Mario della Feltrinelli Caserta suggerisce Pensieri lenti e veloci di Kahneman Daniel: “Siamo certi che le nostre scelte siano razionali? E che siano quelle giuste? Kahneman apre le nostra mente, ci mostra come spesso subiamo la nostra conoscenza. Non la useremo meglio ma potremo sapere perché abbiamo sbagliato! Un saggio illuminante e divertente.”

Non possono infine mancare i libri di cucina come il classico dei classici Cucchiaio d’argento consigliato da Marco della Feltrinelli Brescia e le 1001 Birre da provare nella vita consigliato da Roberta della Feltrinelli Palermo: “La felicità passa da un bicchiere di birra. E se in più avete voglia di viaggiare, questa è la guida giusta per staccare un biglietto aereo e lanciarvi alla scoperta di paesi e stili birrai. Un atlante che non può mancare sugli scaffali di un vero gaudente.”

Sfoglia la Guida Natale Feltrinelli: https://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/Volantino-lafeltrinelli.html

Leggi il regolamento: https://www.lafeltrinelli.it/mediaObject/Speciali/2019/REGOLAMENTO_Gift-Card-XMAS-EDITION_13nov19–002-/original/REGOLAMENTO_Gift+Card+XMAS+EDITION_13nov19+(002).pdf

La Guida Natale Feltrinelli 2019-2020 è in distribuzione presso tutte le Librerie Feltrinelli d’Italia dal 25 novembre al 6 gennaio. In regalo una Gift Card laFeltrinelli del valore di 5 Euro al raggiungimento di una soglia di spesa di 30 Euro, o di 10 Euro per una spesa complessiva di almeno 50 Euro in un unico scontrino.

Com. Stam.