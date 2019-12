Piano natalizio mobilità, caos per gli autobus turistici. Stefano Buono (Verdi): “L’amministrazione faccia istanza per parcheggi temporanei nel Porto”

Il piano mobilità previsto per il periodo natalizio e formalmente in vigore da oggi ha suscitato dubbi a diversi livelli.

Una posizione di forte contrasto arriva dalla Federnoleggio, la sigla che riunisce le imprese di noleggio auto e autobus con conducente, che ieri ha proclamato lo stato di agitazione della categoria.

“Il divieto per i mezzi di massa superiore alle 3,5 tonnellate in vigore sulla Tangenziale – commenta il capogruppo dei Verdi Stefano Buono – costringe gli autobus turistici a percorrere tratte interne alla città. Questo produce innanzi tutto un aumento del traffico e, di conseguenza, dell’inquinamento atmosferico, che si aggiunge al disagio causato dalla chiusura totale di Via Marina a tutti gli autobus e alla necessità, pertanto, di lasciare i veicoli al parcheggio Brin e proseguire verso il centro utilizzando le linee dell’Anm non potenziate con navette dedicate. In alternativa, potrebbero dirigersi verso i parcheggi della zona occidentale, ma per farlo dovrebbero attraversare l’intera città, generando i problemi già accennati. Come suggerito dalla Federnoleggio, una soluzione potrebbe essere quella di aprire temporaneamente – per la durata di validità del piano – le aree del Porto da adibire a parcheggi di autobus: in questo modo i viaggiatori potrebbero trovarsi già nel centro della città e ridurre l’impatto sul trasporto pubblico su gomma, già gravato da grandi difficoltà. Chiediamo pertanto all’Amministrazione di intervenire con un’istanza all’Autorità portuale e di aprirsi al dialogo per valutare le esigenze di tutti gli operatori economici. I rappresentanti di Federnoleggio mi hanno esposto le loro perplessità e mi hanno inoltre comunicato la loro intenzione di passare a forme di protesta ancora più dure qualora lo stato di agitazione proclamato ieri non basti a far sentire la loro voce”.

