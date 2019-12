Iniziative aggregative per rivalutare le piazze ed i parchi a Catania, le considerazioni del comitato Romolo Murri

Combattere il degrado, l’abbandono e l’incuria con la realizzazione di eventi o di momenti aggregativi all’interno dei parchi sparsi per i sei municipi di Catania.

Questa è la proposta che il comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, fa alle istituzioni competenti per valorizzare i polmoni verdi del capoluogo etneo. Le iniziative natalizie, intraprese in piazza Università o all’interno della Villa Bellini, possono diventare un esempio contagioso per molte altre manifestazioni da organizzare all’interno del parco Gioeni, del parco degli Ulivi, del parco Gambetta, del parco Lizzio, di piazza delle Universiadi, di piazza del Carmelo, di piazza Eroi d’Ungheria e di piazza Montana… tanto per citare alcuni posti. Fiere, sagre e mercatini per mettersi finalmente alle spalle anni e anni di sistematici atti di distruzione dell’arredo urbano con annesse zone franche accuratamente evitate dalle famiglie. Oggi, infatti, la semplice riparazione dell’arredo urbano non può essere considerata una soluzione definitiva: i vandali tornerebbero presto alla carica e la piazza o il parco si ritroverebbe al punto di prima in pochi giorni. Prende quindi corpo, da parte del comitato Murri, la proposta, rivolta all’amministrazione comunale e alle associazioni di categoria, affinchè si crei una cabina di regia che costituisca eventi all’interno di questi siti. Contemporaneamente sarebbe opportuno valutare la possibilità di realizzare piccole attività commerciali, qualora non ci fossero, all’interno di piazze o parchi per invogliare la gente a frequentarli durante la giornata. La sera, piccoli esercizi per la somministrazione di cibi e bevande, garantirebbero una vita notturna sul modello presente in via Umberto o in via Del Rotolo. Si tratterebbe di una soluzione efficace e dai costi praticamente nulli per l’amministrazione comunale ma con importanti ripercussioni sul piccolo commercio cittadino.

Vincenzo Parisi Presidente Comitato Cittadino “Romolo Murri”

