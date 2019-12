Sabrina Figuccia: “Tari, il comune certifica la maxi stangata per il 2020”

“Adesso è ufficiale: sotto l’albero di Natale, i palermitani troveranno per il 2020 una maxi stangata di 30 milioni di euro di aumento della Tari, indispensabili per pagare il trasporto dei rifiuti da Bellolampo verso altre discariche siciliane”.

Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale di Palermo dell’Udc, che prosegue: “A certificarlo è la stessa Amministrazione Orlando, che in una lettera firmata dal ragioniere generale, ha messo nero su bianco come a sostenere gli extra costi per il 2020 dovranno essere i cittadini palermitani attraverso il maxi aumento della Tari.

A questo proposito, sento ancora qualcuno parlare dopo 40 anni di emergenza, ma forse è troppo comodo spacciare per emergenza ciò che è ormai cristallizzato da anni e che invece all’ultimo momento viene poi ribaltato sui cittadini come fossero un bancomat. Infatti, oltre ai 9 milioni e 754 mila euro necessari per pagare quest’anno il trasporto dei rifiuti, che pesano come un macigno sulle casse del Comune, ecco spuntare l’ennesima mazzata, i 30 milioni previsti per il prossimo anno, e purtroppo a pagarne le conseguenze saranno come sempre i cittadini con un aumento della Tari. Che bel regalo di Natale”.

