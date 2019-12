Unicredit, Figuccia contro il Mes: “Pronta una mozione per tutelare i dipendenti”

Dopo lo spread, entrato prepotentemente nel linguaggio italiano in modo quasi ossessionante, in questi giorni vediamo salire in cattedra un altro acronimo in salsa franco-tedesca: il Mes, alias Fondo salva-stati, rappresenta un nuovo nodo al pettine per il governo nazionale.

Pare che una delle novità principali della riforma con la quale si provvede a ratificare quanto revisionato in sede europea lo scorso giugno sia che il Mes possa sostenere il Fondo di Risoluzione unico per le banche, una sorta di “paracadute di un paracadute” per gli istituti finanziari europei. Il Fondo di Risoluzione unico è alimentato dalle banche, non dagli Stati, ma qualora si presentasse una crisi particolarmente grave, ora potrebbe chiedere aiuto al Mes se non avesse mezzi sufficienti per intervenire. Insomma dopo aver assistito ad una certa demagogia pentastellata si presta il fianco a quelle lobby europee che tengono il nostro Paese con la testa sott’acqua. In realtà non siamo affatto convinti della bonarietà della manovra Conte sul Mes. Lo dico proprio mentre in queste ore circa 8 mila dipendenti rischiano di essere licenziati in tronco da Unicredit. Si parla di un taglio per 5.500 unità e 450 filiali in Italia. Il nostro Paese appare destinato a sostenere la parte più consistente degli esuberi: degli 1,4 miliardi di euro di costi di integrazione stimati per la loro gestione, infatti, 1,1 miliardi riguarderanno l’Italia (pari al 78% del totale) e solo 0,3 miliardi l’Austria e la Germania. Secondo le informazioni ricevute dai sindacati questo significa che i tagli da gestire in Italia saranno 5.500, mentre le filiali chiuse 450.

Mi chiedo allora se il “Il Mes serva a foraggiare le banche francesi e tedesche mentre l’Italia che paga per aiutare gli altri non può accedere ai prestiti. Mi chiedo se il meccanismo difenda la finanza speculativa, le lobby e i banchieri o se invece sostenga l’economia reale e i dipendenti degli istituti di credito. Pertanto, chiederò attraverso una mozione al governo regionale, l’impegno di avviare le opportune interlocuzioni con il MEF perché si tutelino questi dipendenti che giornalmente si recano sul posto di lavoro con spirito di sacrificio e con altrettanta professionalità.

Non si può continuare a virtualizzare, ad abbandonare i territori, a disancorare del tutto le politiche dall’economia reale e dal tessuto produttivo locale, a generare esuberi di personale.

Così si danneggia l’economia di un Paese invece di sostenerla.

