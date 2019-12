Sabrina Figuccia: “Scuola, inquinamento a… comando”

“Questa proprio mancava a Palermo: l’inquinamento atmosferico a… comando. E’ l’ultima trovata geniale dell’assessore Catania, che ha deciso di chiudere al traffico qualche strada in concomitanza con l’entrata e l’uscita degli alunni di alcune scuole”.

Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale di Palermo dell’Udc, che prosegue: “A quanto pare, secondo Catania, le famigerate polveri sottili e il pericolosissimo biossido d’azoto si presenterebbero davanti gli istituti scolastici soltanto nelle prime ore del mattino e a pranzo, i due momenti di entrata ed uscita. E nel resto della giornata? Vanno in vacanza? Si prendono una pausa? Emigrano in cerca di altri siti?

Insomma, come spesso accade, l’amministrazione Orlando utilizza problemi importanti come l’inquinamento per fare esperimenti o, peggio, per complicare la vita dei palermitani, come se non fosse già difficile cercare di sopravvivere in una città alla prese con mille difficoltà.

Cari Orlando e Catania, prima di fare esperimenti sulla pelle dei palermitani, e in questo caso dei più piccoli come gli scolari, sarebbe il caso di riflettere e pensarci molto intensamente, e non lanciare le solite demagogiche sparate che servono soltanto a complicare d’esistenza dei cittadini”.