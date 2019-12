Messina: Piazza Cairoli: al via il villaggio natalizio tra sapori e artigianato

Piazza Cairoli: al via il villaggio natalizio tra sapori e artigianato. Ventisei operatori, decine di prodotti made in Sicily tra rustici, pane cunzatu, dolci, pasticceria e altre prelibatezze, migliaia di persone attese: sono i numeri del villaggio natalizio, che prende il via oggi a piazza Cairoli grazie all’allestimento di una serie di mercatini pronti ad offrire alla città degustazioni, show cooking, assaggi di leccornie e tipicità natalizie legate alla tradizione non solo messinese.

Fino a domenica 8 dicembre, “Fontalba Village” promosso dall’associazione “Messina Incentro” e sostenuto anche da Fontalba, storica acqua siciliana che dà il nome allo spazio, accoglierà le prossime Festività con un tuffo tra i sapori della nostra terra, tra dolce e salato, ma con un occhio anche all’Italia e all’estero: saranno presenti infatti artigiani del gusto provenienti dalla Puglia, che proporranno le ormai note “bombette pugliesi”, e la birra belga Cristal Pills. Verrà riproposto uno spazio dedicato alla cioccolata, che di recente ha riscosso grande successo, e non mancheranno sorprese per i più piccoli, gadget e altre curiosità in quello che sarà un magnifico giardini di luci e colori, arricchito dalle altre iniziative complementari previste nella piazza principale della città: dalla pista di ghiaccio all’albero di Natale, dall’area giochi a vari eventi e ospiti, ed altro ancora. Messina trasformata in un vero e proprio villaggio di Natale che alternerà momenti e occasioni di incontro: il mercato gastronomico fino a domenica 8 dicembre, dal 10 al 24 invece le “casette” ospiteranno spazi riservati all’artigianato locale e autoctono per presentare idee e prodotti legati al mondo del presepe e del Santo Natale, utili per lo shopping delle feste. Il “Fontalba Village” sarà un modo per far respirare alla cittadinanza l’atmosfera gioiosa del Natale all’insegna della condivisione, dell’incontro, della scoperta e riscoperta delle eccellenze del territorio. “Abbiamo accolto subito con grande piacere e plauso la proposta dell’associazione “Messina Incentro” – dichiara l’imprenditore Alessandro Faranda, amministratore unico di Fontalba – di creare un grande momento di incontro per i messinesi. Credo fortemente nelle potenzialità, ancora purtroppo in parte inespresse, della nostra città: il Natale apre le porte e sprigiona l’entusiamo necessario per superare le difficoltà e fare rete tra imprenditori sia dello stesso settore che di comparti diversi per essere competitivi e con uno spirito comune di massima coesione”.

Nella foto: l’imprenditore Alessandro Faranda, amministratore unico di Fontalba.

Allestimento del Villaggio delle Luci, sostenuto da vari imprenditori.