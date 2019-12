Autobus della solidarietà nel IV municipio di Catania

Solidarietà e socializzazione per un messaggio di speranza e aggregazione che solo questo periodo dell’anno sa creare. Stamattina l’autobus della solidarietà ha fatto tappa nel rione Balatelle e in via Adone a nord del IV municipio di Catania. «

Si tratta di un appuntamento che ho ideato e che punta a dare conforto a tante famiglie del nostro territorio e che oggi, purtroppo, vivono in contesti quotidiani molto difficili- dichiara il presidente del IV municipio Erio Buceti– un evento, inserito all’interno del progetto “un buon pasto riscalda il cuore”, che diventa l’occasione per agire tutti insieme come una squadra ben collaudata. Per queste ragioni desidero ringraziare la dirigente dell’istituto alberghiero “Karol Wojtyla” di Catania Daniela di Piazza che con i suoi studenti ha distribuito i pasti caldi, il presidente dell’Amt Giacomo Bellavia che ha messo a disposizione l’autobus dell’azienda, il Sindaco di Catania Salvo Pogliese , la Sidra che ha donato l’acqua per il pranzo in bottiglie di vetro rispettando l’ottica del “plastic free” e gli operatori della Dusty che hanno promosso tra i cittadini presenti l’importanza della raccolta differenziata”. Solidarietà, amicizia e fratellanza per dare conforto a molte famiglie e dimostrare così che nel periodo natalizio nessuno viene dimenticato.

Il presidente del IV municipio Erio Buceti

