UniCredit. Raffa (FABI): “Piano industriale che prevede non solo lacrime e sangue per il personale, ma la volontà di non fare più Banca”

“Un piano da delirio quello presentato oggi dal Signor Jean Pierre Mustier che prevede 8.000 nuovi tagli di Personale e la chiusura di altre 500 filiali.

Bene hanno fatto i sindacati con in testa il Leader della più rappresentativa sigla dei bancari Lando Maria Sileoni che subito ha sparato a zero sui nuovi obiettivi fantasticati da Mustier”.

A dichiararlo è il Coordinatore regionale in Sicilia della FABI, Carmelo Raffa.

Il Segretario Generale della Fabi, Lando Maria Sileoni ha così risposto:

“Jean Pierre Mustier farà come Lakshmi Mittal per la ex Ilva di Taranto: chiederà uno scudo penale per Unicredit? Nel nuovo piano non è prevista alcuna assunzione e Unicredit è una banca nella quale le lavoratrici e i lavoratori hanno già fatto molti sacrifici: gli 8.000 esuberi inseriti nel nuovo piano industriale si andrebbero ad aggiungere ai 26.650 posti di lavoro tagliati a partire dal 2007. Stesso discorso per gli sportelli: ne sono stati chiusi 1.381 e Mustier ne vorrebbe chiudere altri 500, recidendo ancora di più il rapporto con la clientela e il legame col territorio.

Non c’è da sorprendersi per gli 8.000 esuberi, adesso proveranno addirittura a dire che sono 2.000 in meno rispetto a quei 10.000 che la stessa banca ha fatto filtrare a fine luglio. Ma il giochetto è banale e si smascherano da soli. Il piano industriale così com’è non può nemmeno essere preso in considerazione.

Mustier non ha realizzato un progetto che guarda alla crescita, allo sviluppo e al futuro, ma ha creato le condizioni per tagliare i costi così da aumentare gli utili che non riesce a produrre industrialmente, che in quattro anni saranno di 17 miliardi, e distribuire dividendi per 8 miliardi. La banca è destinata a galleggiare col rischio di essere mangiata al primo passaggio di squalo. Sono pronto a confrontarmi pubblicamente, anche in uno studio televisivo, con Mustier e chiedo alla politica di intervenire nell’interesse del Paese.”

“Dalla Sicilia che già ha subito tagli su tagli di sportelli bancari e il pesante ridimensionamento del personale – conclude Raffa – non staremo ad osservare e quando chiamati alla protesta da parte di Lando Maria Sileoni faremo sentire la nostra voce anche sotto l’Eliseo e indossando gilet azzurri”.

Com. Stam.