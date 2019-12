Gattuso – Tarantino ” il 19 dicembre all’Ars i giovani tornano ad essere i veri protagonisti della politica siciliana”

Un Convegno Istituzionale alla presenza di tutti i Presidenti dei gruppi parlamentari dell’Assemblea Regionale Siciliana per spiegare le opportunità che la nuova legge sulla Consulta Giovanile Regionale offre ai giovani siciliani in termini di partecipazione attiva alla vita politica; è questo l’obiettivo dei due giovani palermitani, promotori dell’incontro, che si terrà il 19 dicembre alle ore 16 presso i locali della sala “Piersanti Mattarella” di Palazzo dei Normanni.

“Il Convegno – spiega Ignazio Gattuso, ideatore dell’evento- nasce dalla necessità di fare chiarezza sulle funzioni del nuovo organo in termini di formazione e confronto con le Istituzioni Regionali ma anche in termini di raccordo tra i giovani che hanno voglia di coniugare la passione per la propria terra con il servizio per il proprio territorio. Ringrazio il Presidente del Gruppo Parlamentare di diventeràbellissima, Alessandro Aricò, per la grande attenzione mostrata verso le tematiche giovanili”. Tra i promotori dell’evento anche il dirigente di Forza Italia giovani Giovanni Tarantino: ” Per la prima volta nella storia della Sicilia il Parlamento Siciliano ha dotato i giovani siciliani, tramite l’istituzione della Consulta Giovanile Regionale, di uno strumento fondamentale per incidere sulla vita politica. Vogliamo coinvolgere i giovani nei processi di definizione e proposizione di riforme che tale organo potrà presentare in merito al mondo giovanile avviando, tramite una corretta informazione, meccanismi virtuosi di aggregazione giovanile al fine di far pervenire alle Istituzioni proposte concrete.”

Com. Stam.