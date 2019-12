ENAC Assaeroporti Alitalia e l’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino partecipano e collaborano al Giubileo Lauretano

Dichiarazione di Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino: “Siamo felici di ospitare il Giubileo Lauretano nella cappella dell’aeroporto, al piano chech-in – commenta Scalia – i viaggiatori potranno partecipare una volta varcata la soglia della cappella e ricevere cosí l’indulgenza plenaria.

A marzo poi, quando la statua della Madonna di Loreto sbarcherà in aeroporto, sono certo che saranno tanti i pellegrini, anche da Palermo e dai comuni vicini allo scalo, che parteciperanno a questo momento unico“.

Comunicato congiunto Enac, Assaeroporti e AlitaliaNAC, Assaeroporti, Alitalia e venti aeroporti partecipano al Giubileo Lauretano: il mondo dell’aviazione civile celebra la Madonna di Loreto, protettrice degli aviatori e dei viaggiatori aerei

Roma, 3 dicembre 2019 – L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Assaeroporti e Alitalia, con la collaborazione dell’Aero Club d’Italia sono tra le Istituzioni e i soggetti coinvolti nell’organizzazione delle attività del Giubileo Lauretano, concesso dal Santo Padre Papa Francesco, in occasione del centenario della proclamazione della Madonna di Loreto come patrona degli aeronauti.

Il Giubileo Lauretano, dedicato a tutti gli aviatori e ai viaggiatori che utilizzano il trasporto aereo, avrà inizio l’8 dicembre 2019 con la cerimonia di apertura della Porta Santa del Santuario della Santa Casa a Loreto, presieduta dal Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, per concludersi il 10 dicembre 2020.

Nel corso dell’anno giubilare, i fedeli potranno ricevere l’indulgenza plenaria non solo varcando la Porta Santa del Santuario della Santa Casa a Loreto, ma anche visitando le Cappelle degli aeroporti civili dove verrà collocata una statua raffigurante la Madonna di Loreto che seguirà “un viaggio itinerante”.

Il programma giubilare prevede, infatti, tre statue raffiguranti la Madonna di Loreto che visiteranno gli scali: una statua sarà negli aeroporti nazionali, un’altra verrà portata in alcuni scali internazionali, da Buenos Aires a Manila, per citare alcune tappe, mentre una terza sarà in quelli militari.

Per quanto riguarda l’itinerario civile nazionale, la Delegazione Pontificia ha individuato oltre gli aeroporti dove è presente una Cappella o luogo di culto, quali Bari, Bergamo Orio al Serio, Cagliari, Catania, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Pescara, Roma Fiumicino, Torino Caselle, Trieste Ronchi dei Legionari, Venezia, Verona Villafranca anche gli aeroporti di Bologna, Firenze, Genova, Perugia, Reggio Calabria, i cui gestori, su invito di Assaeroporti, hanno fornito ospitalità in un’area dedicata.

Il viaggio itinerante partirà dall’aeroporto di Ancona il 9 dicembre 2019, per farvi ritorno il 10 dicembre 2020. I viaggi della Madonnina Pellegrina saranno organizzati da Alitalia e, per alcune delle tratte del viaggio nazionale, ci sarà il coinvolgimento dell’Aero Club d’Italia.

Negli aeroporti coinvolti sono previste cerimonie di accoglienza per l’arrivo e la partenza della statua raffigurante la Madonna di Loreto, oltre che azioni di comunicazione e promozione dell’iniziativa rivolte ai passeggeri e a tutta la comunità aeroportuale.

“Partecipare attivamente al Giubileo Lauretano – ha commentato il Presidente dell’ENAC Nicola Zaccheo – ci pone di fronte a un impegno che va al di là del lavoro. L’aviazione civile, per sua natura, infatti, è uno strumento di unione dei popoli. Si tratta quindi di accompagnare fisicamente e spiritualmente, negli aeroporti e nei viaggi della Madonna Pellegrina, il messaggio di pace e fratellanza che unisce la comunità del trasporto aereo, i passeggeri e i fedeli della Madonna di Loreto”.

Il Direttore Generale ENAC Alessio Quaranta ha evidenziato: “Tutto il settore dell’aviazione civile ha aderito con grande gioia e partecipazione al progetto cogliendo il significato autentico del Giubileo Lauretano e della metafora del volo. La possbilità di poter ricevere l’indulgenza plenaria nelle cappelle e nelle aree predisponste ad accogliere la Madonna di Loreto, rafforza ulterioremente lo spirito dell’iniziativa che confidiamo veda un’ampia partecipazione da parte dei fedeli che transitano e lavorano negli aeroporti coinvolti”.

“Siamo immensamente grati al Santo Padre per l’indizione dell’Anno Santo Lauretano” ha dichiarato il Vice Presidente Vicario di Assaeroporti Fulvio Cavalleri. “Tutti gli aeroporti coinvolti hanno già manifestato con gioia la piena disponibilità a collaborare per la migliore riuscita dell’iniziativa, auspicando che la permanenza nelle varie aerostazioni dell’effige della Santa Vergine sia meta di pellegrinaggi e sia l’occasione per una sempre maggiore diffusione del culto mariano”.

“Alitalia è onorata di essere stata scelta come la principale compagnia aerea per la celebrazione del Giubileo Lauretano. Nei prossimi mesi due statue della Madonna di Loreto saranno custodite nelle cabine dei nostri aerei, per essere trasferite nei numerosi aeroporti italiani e del mondo coinvolti nell’iniziativa” – ha dichiarato Fabio Maria Lazzerini, Chief Business Officer di Alitalia – “Dal 1964 Alitalia è la compagnia di riferimento della Santa Sede per i viaggi apostolici all’estero e siamo davvero felici di poter offrire il nostro contributo anche in questa occasione che prenderà il via sul nostro volo da Roma Fiumicino per Buenos Aires il prossimo 10 dicembre”.

