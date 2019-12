“Tecnologie innovative per il monitoraggio, la diagnostica evoluta e l’ottimizzazione degli impianti industriali”

Il Workshop si terrà il 4 Dicembre 2019 presso Mercure Roma West Viale Eroi di Cefalonia, 301 00128 Roma

A CHI È RIVOLTOEnd Users:• Responsabili servizi tecnici, responsabili manutenzione,

reliability engineer, supervisori ed operatori di manutenzione

Produttori di macchine ed impianti – OEM:

• Responsabili Customer Service, responsabili R&S, responsabili ufficio tecnico

OBIETTIVI

Questo workshop, attraverso i contenuti tecnici, i casi di studio, e le dimostrazioni pratiche si propone di rispondere alle seguenti domande:

End Users (industria di processo e manifatturiero):

Quali sono i principali vantaggi dei moderni sistemi di misura on line?

Quali sono i più moderni sistemi per migliorare l’efficienza energetica?

Come integrare i dati di processo con i segnali fisici veloci?

Quali sono le novità legate alle tecnologie wireless e RFID?

Produttori di macchine ed impianti – OEM:

Quali sono i trend di mercato dei sistemi on line per gli OEM?

Quali sono i principali vantaggi dei prodotti sviluppati per il Remote Monitoring?

Quali sono i limiti di applicabilità?

La partecipazione è gratuita ma è riservata a un numero limitato di partecipanti, ed è subordinata ad una mail di conferma di partecipazione inviata da ISE a seguito della registrazione online.

Per registrarti a Workshop ISE del 4 Dicembre 2019 clicca qui.

PROGRAMMA

09:00 Registrazione partecipanti

09:15 Saluto e presentazione della giornata

09:30 Metodologie e risultati dei sistemi di misura on line – Intervento a cura di ISE www.iseweb.net

Come scegliere le architetture tecnologiche più idonee per le applicazioni industriali

Come estrapolare i dati dai macchinari: dispositivi hardware e software

L’integrazione dei sistemi proprietari (DCS, SCADA, PLC, ecc.) con i sistemi di acquisizione dati real time (segnali fisici veloci)

Case history su macchine ed impianti industriali

10:15 Applicazioni innovative delle tecnologie wireless e RFID in ambito industriale – Casi reali e dimostrazioni – Intervento a cura di Radio6ense www.radio6ense.com

La sensoristica wireless in ambito Industriale

La tecnologia RFID

Case History

Demo live

11:15 Coffee Break

11:45 E-Power, un sistema per l’efficienza energetica nella rete di alimentazione degli stabilimenti – Intervento a cura di Energia Europa www.energia-europa.com

Risparmiare energia ottimizzando la qualità di alimentazione

Innovativo sistema per l’efficientamento energetico con filtri passivi induttivi

Ottimizzato per carichi non lineari a potenza stabilizzata

Applicabile in diversi settori – industriale, commerciale, direzionale

12:45 Pranzo a buffet

14:00 L’architettura dei sistemi di alert monitoring: dati di processo, trasduttori specifici per i segnali veloci, acquisizione dei segnali real time e algoritmi predittivi evoluti – Intervento a cura di ISE www.iseweb.net e Dewesoft www.dewesoft.com

Metodologie per l’acquisizione e l’interpretazione dei dati

Progettazione di un’architettura hardware e software

Prove pratiche e simulazioni

15:00 Tavola rotonda con domande e risposte tra partecipanti e relatori

16:00 Chiusura lavori

Com. Stam.