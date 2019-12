Rifiuti, Gaudini (Commissione Ambiente): “Impiantistica insufficiente, serve soluzione a lungo termine anche in vista delle festività natalizie”

Ancora molte tonnellate di rifiuti giacciono per strada da Montesanto a Scampia, dal Vomero a Soccavo. “Sono profondamente preoccupato di fronte alla situazione rifiuti in città, che è sotto gli occhi di tutti: cittadini e turisti, che continuano a fare slalom tra i sacchetti – dice il consigliere comunale Marco Gaudini, presidente della Commissione Ambiente -.

Malgrado l’apertura, anche ieri, dello Stir di Caivano, e a fronte della situazione di quelli di Tufino e Giugliano, altrettanto saturi, l’impiantistica regionale si conferma insufficiente e servono interventi risolutivi a lungo termine. Ho chiesto più volte, all’Amministrazione così come all’Asia, informazioni sulle soluzioni che intendevano e intendono mettere in campo per far fronte a questa crisi che non risparmia alcun quartiere. Crisi che, se non risolta in tempi strettissimi, non potrà che aggravarsi ulteriormente con l’avvicinarsi del periodo natalizio, durante il quale inevitabilmente la mole di rifiuti aumenterà: a giorni la città si prepara ad accogliere, tra l’altro, il picco di turisti che ogni anno sceglie Napoli come meta di vacanze più o meno brevi a partire dal ponte dell’Immacolata fino all’Epifania. Più presenze, inevitabilmente, equivalgono anche a più rifiuti: non possiamo farci trovare impreparati e non possiamo permetterci ulteriori differimenti alla soluzione del problema. A tal proposito convocherò con urgenza una Commissione Ambiente durante la quale spero mi vengano date risposte”.

Verdi Napoli

Com. Stam.