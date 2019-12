Zonta Club Aosta Valley e Stade Rugby Valdotain contro la violenza sulle donne

La violenza non è una questione di genere e una sola giornata non basta per dire NO ad ogni forma di prevaricazione sulle donne.

Ecco perché Zonta Club Valle d’Aosta partecipa ai 16 giorni di mobilitazione mondiale previsti dalle Nazioni Unite, con una specifica campagna Zonta Says NO to violence against Women, giunta al settimo anno, e lavora quotidianamente per combattere questo fenomeno.

DOMENICA 1 DICEMBRE ALLE ORE 14.30, sotto una pioggia battente, il Club Zonta di Aosta è sceso in campo con la squadra di rugby locale degli Stade Valdotain per osservare un minuto di silenzio per tutte le donne vittime di violenza e per dichiarare con i capitani delle squadre in campo la propria avversità ad ogni forma di violenza.

Zonta International è un’organizzazione internazionale che ha supportato donne e ragazze attraverso attività di service e advocacy per 100 anni. È stata fondata nel 1919 a Buffalo, New York, da un gruppo di donne lungimiranti che non erano soddisfatte della natura prevalentemente sociale di molte organizzazioni femminili. Le fondatrici di Zonta immaginavano un’organizzazione di service per le donne che sostenesse leggi e politiche per garantire l’uguaglianza di genere e aiutasse ogni donna e ragazza a realizzare il suo pieno potenziale.

Attraverso un impegno continuo, Zonta International è diventato un attore rispettato ed affidabile della società civile: organizzazione non governativa con stato consultivo generale presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, riconosciuto in Italia a livello governativo come associazione attiva, presente nel Comitato per le Pari opportunità del Ministero del Lavoro – Comitato regolato dalla Legge n. 125 del 1991 che promuove e difende il lavoro femminile – per la tutela del ruolo delle donne. Migliorare lo stato della donna politicamente, legalmente e professionalmente in tutti gli aspetti della vita è stata la forza motivante e la missione di Zonta International che da sempre promuove azioni che forniscano supporto alle donne attraverso servizi in rappresentanza dei loro diritti.

Zonta International promuove e si impegna a proteggere i diritti umani di tutte le donne e ragazze e a ridurre l’incidenza della violenza nei loro confronti, lavora per emancipare le donne e ampliare il loro accesso all’istruzione, all’assistenza sanitaria, alle opportunità economiche e a condizioni di vita sicure.

I quasi 1.200 club di Zonta supportano iniziative locali e regionali in 63 paesi in tutto il mondo.

In questo biennio l’attenzione di Zonta International è rivolta in particolare al contrasto dei matrimoni precoci, pratica intollerabile e tra le più gravi violazioni dei diritti umani, con conseguenze individuali e sociali pesantissime, risvolti sanitari ed economici di portata incalcolabile. A questo impegno straordinario si sommano le iniziative locali promosse dai Club, come quello di Aosta che nella ricorrenza del centenario ha realizzato e concluderà nel mese di dicembre una serie di eventi important tra cui la mostra itinerante “100 Donne per la Storia”, l’inaugurazione di “una stanza tutta per sé” all’interno della Caserma de Carabinieri di Aosta in collaborazione con Soroptimist VdA e l’Arma dei Carabinieri e il convegno che si terrà il 2/12 presso l’Hostellerie du cheval Blanc “Donne e bambine nei conflitti armati: profili di Diritto Internazinale Umanitario e Diritto Internazionale Penale” organizzato in collaborazione con croce Rossa Italia Comitato Regione Valle d’Aosta e Fidapa VdA a cui seguirà momento conviviale con raccolta fondi a favore di service locale.

Una donna su tre nel corso della sua vita subisce una violenza fisica, spesso dal partner. Il fenomeno della violenza di genere riguarda tutti: è uno dei più gravi problemi di salute pubblica ed una delle violazioni più significative dei diritti umani.

E’ “violenza contro le donne” ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi, o che possa provocare, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata” (Dichiarazione ONU sull’eliminazione della violenza contro le donne, Art. 1, 1993).

L’enormità del problema non può più lasciare nessuno indifferente: è una battaglia che si può vincere solo insieme, uomini e donne.

I Club Zonta dell’Area 03 del Distretto 30 da tempo agiscono coinvolgendo gli uomini nelle loro azioni di contrasto e prevenzione della violenza.

Con le iniziative <Giù le mani dalle donne> ogni anno il 25 Novembre portano un minuto di silenzio nelle carceri di tutto il territorio Italiano, sui campi di gioco di rugby e di altri sport.

Tutti possono fare la loro parte per dire, prevenire e contrastare la violenza, anche sostenendo Zonta che attraverso la sua mission persegue un mondo libero dalla violenza in cui le donne abbiano le stesse opportunità degli uomini, perché i diritti delle donne sono diritti dell’umanità.

La Presidente Roberta Carla Balbis

Com. Stam.