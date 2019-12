Figuccia: manovra lacrime e sangue. A saltare sono i servizi

“Ieri sera ho espresso il mio parere contrario in settima commissione, che ha bocciato l’atto nella sua complessità.

A dichiararlo Sabrina Figuccia, consigliere comunale Udc, che prosegue: “per quanto riguarda i lavori d’aula ho deciso di non partecipare perché non condivido l’atto ne nel merito e ne tanto meno nel metodo. Con il solito atteggiamento arrogante infatti il Sindaco e la sua giunta cercano di trasformare il consiglio comunale in un mero strumento di ratifica delle loro decisioni e come ormai accade per consuetudine portano gli atti a conoscenza dei consiglieri poche ore prima delle scadenze per votare.Entrando nel merito dell’atto non posso accettare inoltre la scelta di distrarre somme provenienti dal capitolo sul personale in avanzo a causa dei pensionamenti anticipati per via di quota 100 ad altri capitoli, ne tanto meno quella di far passare per emergenza ciò che è ormai consolidato da anni, come nel caso della discarica di Bellolampo. Inoltre mi chiedo adesso che sono state tagliate le somme relative ai bus notturni, se il buon Catania continuerà ad accanirsi sulla realizzazione della ztl h24 o se finalmente si rassegnerà.Per questo ho votato no in commissione e non ho partecipato ai lavori d’aula che in questo clima rischiano di essere solo una pantomima”.

