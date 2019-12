Assestamento di bilancio. Sinistra Comune: “La manovra non convince ma ha prevalso senso di responsabilità per la città.”

PALERMO – “La manovra che abbiamo approvato non è convincente perché si muove in una direzione non del tutto chiara. Infatti, sull’altare dell’ennesimo accantonamento, richiesto con forza dall’organo di revisione, abbiamo sacrificato servizi fondamentali per i cittadini e le cittadine, come le navette per i cimiteri e le derattizzazioni nelle scuole e ridotto, seppur di poco, gli investimenti per I teatri.

Per senso di responsabilità nei confronti della città abbiamo dovuto ancora una volta supportare un atto arrivato con grave ritardo e senza la necessaria condivisione nella sua costruzione. Sarebbe stato necessario avere più tempo per operare scelte più ponderate . Queste lunghe ore hanno disegnato l’immagine di una maggioranza fragile, in balìa di facili ricatti e di atteggiamenti ambigui se non apertamente irresponsabili.

Siamo molto preoccupati per il prosieguo di questa esperienza politica che continuiamo a sostenere, ma crediamo debba riaprirsi subito una fase vera di confronto politico.”

Dichiarazione dei consiglieri comunali di Sinistra Comune Marcello Susinno, Katia Orlando,Fausto Melluso, Barbara Evola,

Com. Stam.