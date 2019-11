Via Passeggiata S. Giovanni, Fontana del Prato: finanziata la messa in sicurezza. A breve il via ai lavori

L’intervento previsto avrà un costo di euro 89.000, di cui 54.000 a carico del bilancio del Comune di Cori e 35.000 finanziati in via straordinaria dalla Provincia di Latina. Ieri l’approvazione all’unanimità da parte del consiglio comunale di Cori, oggi la firma del sindaco De Lillis sull’ordinanza per consentire l’urgente avvio dei lavori, che partiranno nei primi giorni di dicembre.

Ieri il consiglio comunale di Cori ha approvato all’unanimità il finanziamento della messa in sicurezza di ‘via Passeggiata S. Giovanni, Fontana del Prato’, strada percorsa quotidianamente ormai dal 30 ottobre dagli abitanti di Norma a seguito della chiusura della strada provinciale Norbana. Il rifacimento della strada in questione sarà finanziato dal Comune di Cori e da un contributo della Provincia di Latina.

“Credo che il Consiglio Comunale di Cori – così il sindaco Mauro De Lillis – abbia scritto una bella pagina di governo del territorio. All’unanimità ha approvato il finanziamento del rifacimento e della messa in sicurezza della strada Fontana del Prato, strada malmessa, oggi percorsa anche dai cittadini del Comune di Norma a causa della chiusura della Norbana. Un gesto, quello del Comune di Cori, di responsabilità, di saggezza e di solidarietà verso un’altra comunità oggi, purtroppo, in difficoltà”.

L’intervento previsto avrà un costo di 89.000 euro, di cui 54.000 a carico del bilancio del Comune di Cori e 35.000 finanziati in via straordinaria dalla Provincia di Latina. “Oggi – dice ancora De Lillis – ho firmato l’ordinanza per assegnare i lavori in via straordinaria e di urgenza permettendo, in questo modo, la realizzazione dell’opera già dai primi giorni di dicembre. Voglio ringraziare – sottolinea – il Presidente della Provincia Carlo Medici per l’assegnazione del contributo, così come il consigliere provinciale Ennio Afilani per aver lavorato al fine di raggiungere questo risultato”. Afilani sta infatti seguendo con attenzione la questione della viabilità, che presenta situazioni problematiche in varie zone del territorio provinciale, ed ha sollecitato commissioni ad hoc per trovare le più opportune soluzioni, coinvolgendo nel contempo gli uffici provinciali del settore Viabilità che si sono dimostrati sempre disponibili e solleciti.

Per quanto riguarda infine via Le Pastine – a proposito della quale la Provincia si è già attivata, espletando le gare e assegnando i lavori in via provvisoria -, nell’attesa dei tempi tecnici necessari al concreto avvio dell’intervento, De Lillis lancia una pressante richiesta per tentare di abbattere tali tempi: “Ora, infine, un invito alla Provincia di Latina, affinché faccia un ultimo sforzo ed emetta un provvedimento di urgenza per intervenire su via Le Pastine, una strada oramai impercorribile. L’incolumità dei cittadini non può più attendere. Con coraggio diamo un senso alla Politica”.