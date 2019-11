Sabrina Figuccia (Udc): i 300 milioni del patto per Palermo? Si dissolvono nell’etere come una flatulenza inodore

“Inaugurazioni, conferenze stampa e tagli di nastri per un Sindaco che racconta una città che non esiste, proprio come sembrano non esistere più i 300 milioni del patto per Palermo”.

Ad affermarlo Sabrina Figuccia, consigliere comunale Udc, che prosegue:”nuovi tram, ponti e sottopassi, peccato che tutto questo resti solo nell’eterno libro dei sogni del professore. Si scopre infatti che mentre il Sindaco era impegnato nelle sue battaglie fra ong e sardine, i progetti per la realizzazione del patto per Palermo giacevano in qualche cassetto impolverato e così i 300 milioni si dissolvono nell’etere come una flatulenza inodore, esattamente in linea con la politica demagogica di Orlando”.

