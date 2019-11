WWF: monte Cucullo, la porta delle Madonie

Domenica 1 dicembre il WWF organizza un trekking presso il Parco Regionale delle Madonie per raggiungere il Monte Cucullo, porta est delle Madonie.

Partenza in auto da Palermo e destinazione Collesano fino a contrada Volpignano dove parte l’escursione. La zona è ricca di pascoli, piste elettive della transumanza e in comunicazione con piano Zucchi, piano Battaglia e le Petralie. Il sentiero offre bellissimi scorci e ci porterà verso la nostra destinazione che è monte Cucullo. Tale monte costituisce la simbolica porta ad est delle Madonie dove potremo ammirare (tempo permettendo) un sublime panorama. L’escursione necessita di un minimo di allenamento per affrontare il tratto di salita che porta a monte Cucullo e nel complesso si tratta di un itinerario medio ma con qualche difficoltà in più. Per partecipare non occorre prenotare ma basta presentarsi alle 8:15 all’appuntamento presso lo slargo presente all’inizio della Via Ernesto Basile nei pressi della fermata Metro Orleans. Il contributo per partecipare all’escursione, compresa di assicurazione, è di 5 euro, oltre le spese di viaggio per chi usufruisce del passaggio auto. Il rientro a Palermo è previsto per le 18:00 circa. Con condizioni meteo particolarmente negative potremmo decidere di annullare l’escursione o proporre una alternativa.Tutte le informazioni e i dettagli sono pubblicati sul sito e sui social dell’associazione all’indirizzo web: wwfsicilianordoccidentale.it

Com. Stam.