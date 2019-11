Sicilia Outlet Village // E’ record di ingressi per “BLACK FRIDAY”

Una vera migrazione di persone per raggiungere Sicilia Outlet Village percorrendo anche centinaia di chilometri per raggiungere tempio dello shopping accessibile in questo weekend che si preannuncia “caldo” sia per le temperature particolarmente miti per un fine novembre (raggiunti i 22°) che per la corsa allo shopping.

L‘affluenza nel primo giorno è stata ottima e si attesta in crescita a doppia cifra rispetto all’anno precedente. Perché al Village è possibile riuscire ad accaparrarsi il capo firmato al prezzo più conveniente riuscendo così a mettere nel proprio guardaroba la qualità, la firma prestigiosa senza spendere una fortuna.

Lo shopping dei desideri diventa quindi più raggiungibile per tutti: dalla borsa firmata alla scarpa dei sogni, dal capo spalla elegante a quello sportivo… perché lo shopping a volte può essere una “dolce ed innocua droga” che può farci sentire un po’ meglio, che può togliere di dosso il grigio dell’inverno, che può rinfrescare il nostro look.

In arrivo da Malta per non perdere le tante occasioni disponibili al Village in questo intero weekend di sconti eccezionali, ben 30 pullman di tour organizzati e 50 auto con driver, oltre ai tantissimi turisti individuali che verranno al Village per fare shopping nei 140 negozi e che si fermeranno in Sicilia per l’intero weekend.

Sicilia Outlet Village si conferma un catalizzatore di turismo per il territorio e sempre di più punta alla sinergia con operatori ed istituzioni per aggiungere valore ad un territorio ricco di offerte apprezzate ed invidiate da tutto il mondo.

Un intero BLACK WEEKEND dedicato allo shopping anche per chi vuole anticipare lo shopping natalizio ed i regali sotto l’albero.

Com. Stam.