Il Consiglio comunale salta per mancanza di numero legale. Dov’è la maggioranza di Pogliese?

Catania, 29 novembre 2019 – Ancora una volta ieri il Consiglio comunale è saltato per mancanza di numero legale. Per raggiungerlo, sarebbe stata sufficiente la presenza di appena 15 consiglieri, visto che la seduta era già in seconda battuta.

Ma i consiglieri della maggioranza erano soltanto 13 ed è bastata l’assenza del gruppo del M5s per non arrivare alla soglia minima. I primi punti all’ordine del giorno della delibera erano già stati approvati, ma quelli, importanti, sui contratti di servizio delle partecipate (relativi a Sostare, Multiservizi e Amt) sono rimasti ancora lettera morta.

Pogliese è in evidente difficoltà, probabilmente accentuata da alcuni mal di pancia dopo la designazione dei due nuovi assessori, e non riesce a far conto neanche su una manciata di consiglieri. I punti non approvati sono stati inseriti nei prossimi Consigli comunali del 2 e 3 dicembre. Sarà la volta buona? Il sindaco riuscirà a racimolare i numeri per approvare i contratti di rete e poter poi, così, dar via libera all’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato?

MoVimento 5 Stelle Catania

https://www.facebook.com/catania5stelle/

Com. Stam.