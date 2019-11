“Caro voli, Figuccia da Catania: “Occupato aeroporto contro l’oligopolio delle compagnie aeree”

“Oggi da Catania, con un’occupazione simbolica dell’aeroporto, diciamo basta all’oligopolio delle compagnie aeree che continuano a imporre biglietti da capogiro a chiunque si muova da e per la Sicilia – a dirlo è Vincenzo Figuccia deputato dell’Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia che prosegue – al governo nazionale voglio ricordare che non si parte solo per natale o pasqua.

Ci sono siciliani che per motivi di lavoro, di salute o ancora di studio, sono costretti a spostarsi tutto l’anno sostenendo delle spese assurde. Piacere, necessità e dolore incontrano comunque la frustrazione di una regione lontana e isolata dal mondo. Continuiamo ad essere penalizzati dalla posizione geografica che ci relega ad interlocuzioni troppo spesso di rango locale, continuiamo ad essere dasatellizzati da circuiti attrattivi ed interessanti sul piano internazionale. Chiediamo, il riconoscimento del regime di insularità e di continuità territoriale perché prendendo atto degli svantaggi effettivi derivanti da questa nostra posizione, possano strutturarsi politiche di infrastrurazione e di potenziamento di ogni collegamento, via terra e aereo senza che i siciliani debbano essere spennati vivi per qualche biglietto di necessità. Bisogna sostenere il mercato rendendo competitivi i voli attraverso l’aumento dei flussi e non puntare ad una privatizzazione come pare possa accadere a Catania che non gioverebbe a nessuno. In questi mesi lavorerò inoltre per attrarre compagnie arabe che devono tornare ad innamorarsi della nostra Terra piena di contaminazioni del passato che saranno la chiave di sviluppo per il futuro. In Sicilia – conclude il parlamentare regionale – devono arrivare turisti ed investitori dal Medioriente desiderosi si riscoprire la culla della cultura e delle civiltà”.

Com. Stam.ric. pubbl.