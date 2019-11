SKY Arte Presenta In prima visione assoluta IO E LEI

Sei attrici seguono il loro percorso creativo, tra documentario e fiction, per interpretare sei grandi artiste del secolo scorso: Alda Merini, Franca Rame, Janis Joplin, Tamara de Lempicka, Marlene Dietrich, Maria Callas Con Lorenza Indovina, Matilde Gioli, Greta Scarano, Gabriella Pession, Elena Radonicich e Valentina Lodovini

DA VENERDI 29 NOVEMBRE ALLE 21.15 SU SKY ARTE Lasciare che le attrici si possano specchiare in un’artista, per ecrcare di conoscere l’umanità, la fragilità, anche oltre l’apparenza della vita pubblica e del successo, è questa la chiave di racconto di Io e Lei, la nuova serie in sei episodi in onda su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) dal 29 novembre con due episodi dalle 21.15 e a seguire ogni venerdì: la vita e le opere delle grandi artiste del secolo scorso – Alda Merini, Franca Rame, Janis Joplin, Tamara de Lempicka, Marlene Dietrich, Maria Callas – raccontate da sei diverse attrici, ciascuna sulle tracce del personaggio da interpretare.

Tra camerino e palco, trucchi, costumi, appunti e interviste, gli episodi seguono Lorenza Indovina, Matilde Gioli, Greta Scarano, Gabriella Pession, Elena Radonicich, e Valentina Lodovini nel loro percorso artistico ed umano per entrare nei panni, ma soprattutto nel cuore, di alcune tra le più grandi artiste del Novecento. A metà tra il documentario e la fiction, tra il backstage e la messa in scena, tra la ricerca e la realizzazione, Io e Lei è un viaggio nell’ intimità di donne che hanno fatto dell’arte la loro vita e che grazie all’arte della recitazione sarà possibile far rivivere.

GLI EPISODI

ALDA MERINI – Lorenza Indovina 29 novembre

FRANCA RAME – Matilde Gioli 29 novembre

JANIS JOPLIN – Greta Scarano 6 dicembre

TAMARA DE LEMPICKA – Gabriella Pession 13 dicembre

MARLENE DIETRICH – Elena Radonicich 20 dicembre

MARIA CALLAS – Valentina Lodovini 27 dicembre

Diretta da Massimo Ferrari, Io e Lei è una produzione MaGa Production per Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky), in onda dal 29 novembre alle 21.15 con due episodi e a seguire ogni venerdì, ed è disponibile On Demand.

