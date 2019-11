Sabrina Figuccia: “variazioni al bilancio, quando l’emergenza rischia di diventare strategia”

“Ormai è diventato quasi un marchio di fabbrica: quando il Consiglio Comunale deve votare su provvedimenti importanti, il sindaco Orlando trasmette gli atti a Sala delle Lapidi nelle ultimissime ore prima della scadenza, impedendo di fatto ai consiglieri di leggere e studiare con attenzione tutti i documenti finanziari”.

Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale di Palermo dell’Udc, che prosegue: “Proprio questa mattina, in Settima Commissione ho sollecitato gli uffici perchè non abbiamo ricevuto alcunché relativamente alla proposta di variazione al bilancio di previsione, che dovrebbe essere votata entro il 30 novembre, ma durante la seduta di Consiglio Comunale è arrivata in maniera del tutto insolita la notifica dell’atto ai presidenti delle commissioni, con tanto di messo notificatore, pronto con carta penna e calamaio. Davvero una strana procedura. A pensar male si potrebbe ipotizzare che ci sia una strategia da parte di Orlando e dei suoi, forse per mascherare i continui fallimenti, a cominciare dalle voragini finanziarie delle società partecipate, per finire con lo stato disastroso in cui è tenuta la città. Per puro caso, ad esempio, ho scoperto in Commissione che fra queste variazioni ci sarebbe anche la distrazione in altri capitoli di somme già destinate al personale. Troppe anomalie che non possono essere più giustificate. Mi auguro solo che alla mia posizione questa volta si associno anche altri colleghi che hanno a cuore la città. “

