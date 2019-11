Il Comitato Regionale della Federazione Sport Orientamento, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e i Coordinatori di Educazione Fisica delle province siciliane, il Comitato Regionale del CONI della Sicilia, con tutte le Delegazioni provinciali unitamente al CIP Comitato Paralimpico della Sicilia ha in programma per venerdì 29 novembre 2019 la tappa di Taormina (ME).

Il progetto denominato “Progetto F.I.S.O. “Orienteering – LA PALESTRA VERDE” è inserito nella 22^ edizione del Campionato Scolastico Regionale 2019/2020, e vedrà la presenza alla tappa di 970 ragazzi e ragazze provenienti dalle Scuole di 1° e 2° grado della Sicilia.

L’Orienteering è senz’altro una disciplina ludico-sportiva ma è anche un’attività interdisciplinare che coinvolgerà i ragazzi, attraverso percorsi formativi, in un’operatività finalizzata alla realizzazione di un rinnovato rapporto uomo-natura-territorio.

L’azione educativa è finalizzata a utilizzare il territorio come aula e palestra verde, programmare, organizzare e realizzare attività didattiche e motorie in ambiente naturale, realizzare palestre verdi (cartine per attività ludico-sportiva) al fine di incentivare il turismo scolastico nelle aree protette e nei parchi e rendere concreto occasioni di socializzazione e prevenzione del disagio giovanile, stimolare un rinnovato rapporto uomo-natura-territorio, creare una nuova cultura che trasformi la visione antropocentrica del rapporto uomo-natura in quella biocentrica per mettere al centro di tutte le attività educative la vita e il rispetto per la natura.

Il 22° CAMPIONATO SCOLASTICO DI ORIENTEERING è articolato in un circuito di gare regionale secondo il seguente calendario:

1 mercoledì 23/10/19 GANGI (PA) Campionato scolastico 2 mercoledì 06/11/19 VILLA BELLINI (CT) Campionato scolastico 3 mercoledì 20/11/19 PETRALIA SOPRANA (PA) Campionato scolastico 4 venerdì 22/11/19 ALCAMO (TP) Campionato scolastico 5 venerdì 29/11/19 TAORMINA (ME) Campionato scolastico 6 lunedì 10/02/20 NOTO (SR) Campionato scolastico 7 martedì 03/03/20 ADRANO (CT) Campionato scolastico 8 giovedì 19/03/20 CEFALU’ (AP) Campionato scolastico 9 venerdì 27/03/20 MODICA (RG) Campionato scolastico 10 mercoledì 08/04/20 CASTELBUONO (PA) Campionato scolastico 11 mercoledì 29/04/20 CALTAGIRONE (CT) Campionato scolastico 12 giovedì 07/05/20 BOSCO RAGABO (CT) CSS Fase Interprovinciale 13 mercoledì 13/05/20 TORRE FARO (ME) World Orienteering Day 14 giovedì 14/05/20 ALCAMO (TP) World Orienteering Day 15 venerdì 15/05/20 AUGUSTA (SR) World Orienteering Day 16 lunedì 18/05/20 CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP) World Orienteering Day 17 martedì 19/05/20 RANDAZZO (CT) World Orienteering Day 18 sabato 23/05/20 GERACI (PA) Campionato scolastico

