Break formativo e presentazione dei calendari dei campionati delle PGS di Ragusa

Nei giorni scorsi, presso il Teatro Don Bosco, dell’Oratorio Salesiano San Domenico Savio di Modica, si è tenuta la Conferenza delle Associazioni e la Commissione Tecnica Provinciale delle Polisportive Giovanili Salesiane di Ragusa.

Circa venti le associazioni presenti, in particolare quelle legate alla disciplina del Calcio a 5, lo sport maggiormente praticato nel territorio ibleo. La conferenza è stata aperta come sempre dal Presidente Provinciale, Alessandro Giannì, che dopo i saluti di rito e alcune comunicazioni urgenti, ha dato la parola a Francesco Rendo, giudice sportivo provinciale, che ha tenuto un breve break formativo dal tema: “I giovani e la figura di Don Bosco come educatore”. Il momento è stato incentrato su tre parole chiave: giustizia sociale, responsabilità e credibilità.

Spiega Francesco Rendo come: «È necessario contestualizzare la figura dei giovani partendo dall’attuale situazione socio-culturale che li vede distanti dalla realtà sociale, sempre più disinteressati allo sport ed emarginati da una società frenetica e fredda di cuore. Ed è proprio per loro che vivono in questo contesto le PGS che oggi devono essere in grado di intercettare le loro speranze, i loro sogni per permettere loro di diventare protagonisti della futura società. È attraverso la ricerca della GIUSTIZIA che le PGS devono divenire un ascensore sociale per i giovani!»

Le PGS si assumono quindi la responsabilità, e ci mettono la faccia, diventano cioè credibili al fine di diventare ascensore sociale per i giovani. Perché le attività sportive lasciano il tempo che trovano quando perdono due ingredienti fondamentali: educazione e protagonismo giovanile.

La seconda parte della conferenza è stata dedicata alla Commissione Tecnica Provinciale, guidata da Raffaele Giurdanella, il quale ha illustrato i regolamenti e le modifiche apportate, successivamente ha presentato i calendari per ogni categoria.

I riflettori si accendono sul campionato più ambito, quello della categoria Libera ben 10 squadre appartenenti al territorio ibleo e aretuseo. Ma non sono da meno anche i campionati delle categorie minori dove si assapora di anno in anno il protagonismo giovanile.

Anche quest’anno partecipano ai campionati società del Comitato PGS di Siracusa, nell’ottica di dare sempre più qualità oltre che quantità alle attività sportive e formative.

I campionati provinciali inizieranno nell’ultima settimana di novembre e si concluderanno con il mese di aprile. I vincenti avranno l’opportunità di gareggiare nella fase regionale presso l’Athena Resort nel maggio 2020.

Pierpaolo Galota

Com. Stam,