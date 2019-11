Enti locali e Marketing territoriale, se ne parlerà in un seminario Anci Sicilia -Ifel venerdì 29 novembre a Palermo

Come favorire lo sviluppo economico, incentivare il turismo e sostenere le realtà produttive Il Marketing territoriale e l’utilizzo dei marchi degli Enti locali” questo il titolo del seminario, organizzato da Anci Sicilia in collaborazione con Ifel, in programma per il 29 novembre, presso la sala Martorana di Palazzo Comitini a Palermo.

L’evento, che si aprirà alle ore 9.00, sarà destinato agli amministratori e ai funzionari dei comuni siciliani e servirà a comprendere meglio quale possa essere la strategia dei comuni, singoli o aggregati per promuovere un efficace marketing territoriale capace di valorizzare le eccellenze del territorio favorendo il turismo e promuovendo i prodotti locali.

“Amministrare un comune oggi non può significare solamente impegnarsi per servizi efficienti nei confronti di cittadini e imprese ma impone di mettere l’ente locale a servizio del proprio territorio per favorire investimenti pubblici e privati e incentivare l’avvio di nuove realtà produttive”. Dichiarano Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di Anci Sicilia.

“Un’efficace strategia locale di marketing è fondamentale affinché le singole iniziative che si sviluppano all’interno del territorio comunale o all’interno di un più vasto ambito, possano diventare ancora più efficaci e dare maggiori risultati – continuano Orlando e Alvano – e uno degli strumenti fondamentali per la valorizzazione territoriale è quello della creazione di un marchio, importante, sia come veicolo di identità che come strumento di promozione commerciale”.

Nel corso del convegno verranno illustrate le iniziative regionali e le opportunità messe a disposizione dalla normativa nazionale che consentono alle pubbliche amministrazioni territoriali di ottenere la registrazione di un marchio.

L’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento posti e la richiesta di iscrizione al convegno dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni compilando il relativo form.

Bozza Programma_29 novembre_2019

Com. Stam.