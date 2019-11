Baraccopoli, calpestati i diritti umani reportage in Talking

Il fenomeno non muta, l’indifferenza regna. Una coppia con tre figli costretta a vivere senza energie elettrica e senza riscaldamento perché nessuno fitta una casa.

La causa? Un figlio iperattivo con disabilità e la pretesa di un contratto, necessario con il reddito di cittadinanza. A Schiavonea il dramma nelle tendopoli

Corigliano Rossano, mercoledì 26 novembre 2019:Lo storia di una coppia di migranti in cerca di una casa che non troveranno. Il problema? Uno dei figli iperattivo, con disabilità! Accade a Corigliano Rossano. Sposati, da oltre 11 anni in Italia, nel tempo mettono al mondo tre bimbi, tutti rossanesi, uno dei quali ritenuto rumoroso per cui nessuno fitta! In esclusiva, in forma anonima, l’intervista ai genitori che chiedono aiuto alle istituzioni. L’ingordigia di chi pretende il fitto in nero ai richiedenti titolari di reddito di cittadinanza i quali necessariamente sono obbligati a chiedere un contratto.

Questa sera nella puntata di TALKING in onda a partire dalle 22, su ESPERIATV – canale 18 – digitale terrestre.

Viaggio nelle baraccopoli di Schiavonea: lo sfruttamento, le condizioni disumane, l’indifferenza, la sfiducia. Reportage di Antonia Russo in contrada Boscarello, area di Schiavonea che ospita una delle tante tendopoli distribuite nel territorio.

Ospite in studio: Carmen Florea, mediatrice culturale, intervistata dal Direttore della testata giornalistica I&C Matteo Lauria.

TALKING – Per chi vive fuori regione la trasmissione potrà essere seguita in streaming all’indirizzo https://www.esperia.tv/streaming-esperiatv/ – E nei giorni a seguire su Telelibera Cassano e su Teletebe. Mentre uno stralcio dell’edizione sarà diffuso sui canali social: informazionecomunicazione.it, rossanocalabro.it, coriglianocalabro.it, sibarinet.it.

TALKING – MESSA IN ONDA IN DIGITALE TERRESTRE I CANALI. In tutta la regione Talking potrà essere seguito su EsperiaTv (REGIONALE) al canale 18 del digitale terrestre: in seconda serata ogni mercoledì alle 22.00, e in replica tutti i venerdì alle 15.00 e lunedì alle ore 9.00

Su Telelibera Cassano (REGIONALE) al canale 92 la trasmissione andrà in onda ogni venerdì alle 20.30. e sabato ore 15.30.

Su Teletebe ai canali 115-293(Calabria), 697 (Campania e Basilicata) ogni giovedì alle ore 21.15 e tutti i venerdì alle ore 14.45.

TALKING SUI SOCIAL : da venerdì, un estratto di Talking sbarca sui social, siti, blog e pagine facebook: informazionecomunicazione.it, coriglianocalabro.it, rossanocalabro.it, sibarinet.it, radiocalabria.it.

