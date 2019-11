Maltempo, Abate: “Personale insufficiente, chiediamo stabilizzazione”

A seguito delle violente precipitazioni e degli eventi atmosferici straordinari che si sono abbattuti nell’ultimo mese di ottobre ed ancora in atto, i Consorzi di Bonifica stanno accusando notevoli difficoltà nel garantire le corrette attività preposte per le competenze assegnate.

Una minaccia che spinge le organizzazioni sindacali e il Sifus in modo particolare, ad inviare una nota ai direttori generali dei Consorzi dell’area occidentale e dell’area orientale, nonché ai Commissari straordinari in quanto organi di vigilanza. Di fatto, si chiede di avviare il personale a tempo determinato in sostegno ai lavoratori a tempo indeterminato, affinché si possano realizzare tutte le attività propedeutiche a garantire la salvaguardia e la tutela del territorio, considerando fondamentale la percorribilità delle strade rurali e di competenza del territorio consortile, agendo sul rifacimento ed il contenimento della tenuta degli argini e delle reti scolanti, valorizzando non solo le professionalità interne, ma soprattutto per la grande responsabilità civile che lega questi Enti nei confronti degli utenti dell’agroalimentare che risentono ancora una volta dei disservizi scaturenti dalla minore attività svolta durante l’anno.

“Il SIFUS – come riporta la nota a firma del segretario regionale Ernesto Abbate – prende le distanze dal silenzio istituzionale rispetto alla necessità di intervenire sul territorio di competenza ai Consorzi di Bonifica in Sicilia, in merito agli effetti devastanti scaturiti dagli eventi alluvionali ed atmosferici e chiede, pertanto il rientro al lavoro immediato del personale dipendente a tempo determinato, come risposta responsabile a garantire le attività manutentive necessarie.

“Tuttavia – si legge – non si escludono possibili azioni di protesta svolta con i lavoratori nei prossimi giorni, per prendere le distanze da eventuali silenzi da parte dei vertici consortili, rispetto al carattere d’urgenza che rappresentano tali attività manutentorie in un impegno al quale occorre dare risposta non solo all’opinione pubblica ma soprattutto per il ruolo che rappresentiamo”.

