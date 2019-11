Gangi; il Commissario straordinario approva le variazioni di bilancio interventi sulla viabilità urbana ed extraurbana

Il commissario straordinario, con poteri del consiglio comunale di Gangi, Giovanni Impastato, su proposta di deliberazione della giunta comunale ha approvato le variazioni di bilancio del Comune di Gangi per l’esercizio finanziario 2019.

Nell’approvazione della manovra finanziaria, il commissario Impastato, ha voluto privilegiare interventi sulla viabilità urbana ed extraurbana. Sono stati previsti interventi sulla viabilità per 37 mila euro: 25 mila euro per la manutenzione strada interpoderale denominata Pascovaglio e 12 mila euro per varie manutenzioni ordinarie in strade urbane ed extraurbane, mentre ulteriori 40 mila euro sono stati stanziati per la sostituzione della caldaia dell’istituto comprensivo Francesco Paolo Polizzano.

In una nota il commissario Giovanni Impastato dichiara: “Ho voluto privilegiare interventi migliorativi nella viabilità urbana ed extraurbana che sicuramente interessano l’intera collettività gangitana e non, ho condiviso le scelte dell’amministrazione comunale e del settore dei lavori pubblici, un ringraziamento va agli uffici per il loro costante impegno e professionalità e al capo settore ingegnere Cataldo Andaloro”.

Il sindaco Francesco Migliazzo dichiara: “La variazione di fine anno consente al Comune di recuperare economie per gli ultimi interventi programmatori. Un ringraziamento sentito da parte mia e dell’Amministrazione che rappresento va al nostro Commissario Impastato che ha accolto le proposte della Giunta. Sono state stanziate le somme per la sistemazione della strada comunale in contrada Pascovaglio e per la manutenzione ordinaria di strade interne oltre a individuare quelle per gli incarichi per la progettazione esecutiva dell’impianto di potabilizzazione delle acque delle nostre sorgenti e per la sistemazione delle caldaie degli edifici comunali. Nonostante i trasferimenti della Regione subiscano continui tagli, abbiamo garantito le manifestazioni per il Natale a Gangi che sia nel mese di dicembre che a gennaio offriranno ai turisti e ai gangitani dei momenti di svago e di approfondimento culturale. Un ultimo ringraziamento va agli uffici e al loro lavoro.”

Com. Stam.