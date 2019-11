Arriva Animation Movies, il gioco a quiz per gli appassionati di film di animazione

Roma – Buone notizie per gli appassionati di film di animazione. Gli appassionati di pellicole come Cenerentola, Il libro della Giungla, Bambi, Lilli e il vagabondo, Pinocchio, Le avventure di Peter Pan ecc. non potranno perdersi Animation Movies, un nuovo elettrizzante gioco da fare insieme ai propri amici. Dal 25 novembre al 1 dicembre infatti sarà possibile partecipare a questo gioco elettrizzante che farà scoprire l’ebbrezza di gareggiare in tempo reale con altre squadre e altri concorrenti.

Ogni sfida si svolgerà durante le serate de Il Cervellone, il gioco a quiz per locali più conosciuto e più amato d’Italia e prevede 7 manche (una ogni sera) da 15 domande, ciascuna delle quali con una serie di risposte multiple di tipo testuale, video, fotografico e audio.

Il nuovo contest tematico organizzato dalla WiContest mette in palio 100€ di buoni consumazione settimanali e 15.500€ di montepremi finale, con la possibilità di giocare in centinaia di locali in tutta Italia.

Partecipare al contest Animation Movies significa cimentarsi in un gioco allegro e spensierato, con la possibilità concreta di accedere alla fase finale del Cervellone Champions Quiz in programma il 14 e 15 giugno a Civitavecchia.

Qui i concorrenti saliranno a bordo della nave Roma Cruise dello storico partner Grimaldi Lines, contendendosi il titolo di campioni nazionali per due giorni ininterrotti di sfide multimediali.

In palio ci sono buoni acquisto Unieuro, Carrefour e MediaWorld, biglietti di viaggio in nave e tanto altro ancora, per un totale complessivo di 15.500 euro in palio per le prime 10 squadre.

Un’occasione unica per provare a vincere premi allettanti e godersi una bellissima festa insieme ad amici e compagni di squadra.

Basta iscriversi gratuitamente ad Animation Movies presso il locale più vicino.

