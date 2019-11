Visita guidata alla Catacomba di Porta d’Ossuna a Palermo nell’ambito del Corso di Archeologia organizzato da BCsicilia

Nell’ambito del Corso di Archeologia Cristiana e Bizantina promosso da BCsicilia, in collaborazione con il Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose, il Parco Archeologico di Segesta, il Parco Archeologico di Lilibeo Marsala e il Museo Civico di Termini Imerese si terrà domenica 24 Novembre 2019 la visita guidata alla catacomba paleocristiana di Porta d’Ossuna a Palermo a cura della Cooperativa Archeologica “ArcheOfficina”

La catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna rappresenta la più monumentale testimonianza del primo cristianesimo in Sicilia, nonché della città di Palermo in età tardoantica.Si tratta di un vasto cimitero ipogeo, posto nella depressione naturale del Papireto, a nord-ovest della città.Il complesso fu scoperto nel 1739 durante i lavori per la costruzione del convento delle Cappuccinelle ed esplorato dal Principe di Torremuzza, mentre nel 1907 fu studiato per la prima volta da Joseph Führer e Victor Schultze. Durante la seconda guerra mondiale le catacombe vennero utilizzate come ricovero dalla popolazione per rifugiarsi dai bombardamenti.L'ingresso è oggi su Corso Alberto Amedeo, preceduto da un vestibolo circolare costruito per volere di Ferdinando I di Borbone nel 1785, di cui resta un'iscrizione celebrativa all'entrata; l'ingresso originario al cimitero era posto a sud-ovest, dove ancora oggi si trova un rampa d'accesso con sette gradini ed un basamento trapezoidale probabilmente impiegato come mensa per i refrigeria (banchetti funebri). La catacomba è articolata su un asse est-ovest e diversi corridoi perpendicolari, dove si aprono arcosoli polisomi, loculi e cubicoli. Le pareti erano dipinte, ma oggi restano solamente alcune tracce di intonaco. Alla scoperta nel XVIII secolo fu rinvenuta un'iscrizione funeraria per una bambina (CIL X, 7333), oggi conservata al Museo Archeologico Regionale "Antonio Salinas".

Foto Catacomba di Porta d’Ossuna a Palermo.

Com. Stam.