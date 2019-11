Sabrina Figuccia(Udc): ztl notturna. Il Sindaco Orlando entra a gamba tesa. La democrazia non sia solo uno slogan di piazza

“Apprendo dalla stampa che il Sindaco Orlando, durante una riunione di maggioranza avrebbe imposto ai consiglieri, in questi giorni mostratisi critici nei confronti della ztl notturna, la sua realizzazione prima delle feste natalizie”.

A renderlo noto Sabrina Figuccia, consigliere comunale Udc, che prosegue:” Il sindaco Leoluca Orlando avrebbe letteralmente zittito la maggioranza e tentato di spegnere le polemiche interne alimentate in primis dal presidente del Consiglio comunale Salvatore Orlando, che in questi giorni aveva parlato della necessità di un nuovo regolamento da approvare in consiglio comunale. Posizione condivisa e assolutamente in linea con semplici principi di democrazia, che prevedono regolamenti e votazioni nelle sedi deputate. Ma evidentemente per il Sindaco, che manifesta in piazza per i valori della democrazia e per i diritti negati, questi principi valgono solo a parole e quando invece si tratta di metterli in pratica ecco il risultato: il caro Sindaco Orlando avrebbe detto quello che doveva dire, lasciando poi la riunione, a suon di minacce. Una sua ordinanza sulla questione sarebbe infatti già pronta sul tavolo. Insomma ci troviamo di fronte ad un vero e proprio ingresso a gamba tesa da parte del Sindaco, che tenta di delegittimare l’intero Consiglio comunale, per ascoltare i capricci del suo fido scudiero Giusto Catania, in barba alle reali esigenze della città e dei cittadini.”

Com. Stam.ric. pubbl.