Incontro III municipalità Catania su eventi sportivi durante i festeggiamenti agatini

Sport e devozione sono i temi trattati nel corso della conferenza dei servizi tenutasi stamattina nella sede della circoscrizione di “Borgo-Sanzio” a Vulcania.

Il consiglio di quartiere, su iniziativa fortemente voluta dal suo presidente Paolo Ferrara , ha incontrato il presidente della Fidal Catania Giuseppe Sciuto, il presidente del Coni Catania Enzo Falzone, la referente del progetto professoressa Santa Russo, l’assessore allo Sport Sergio Parisi e il presidente dei Festeggiamenti Agatini Riccardo Tomaselli. Un appuntamento per mostrare alla cittadinanza la manifestazione “Sant’Agata Sprint and Rugby” che si terrà il prossimo 1° febbraio, a partire dalle 9.30, in piazza Cavour . Per l’occasione saranno allestiti percorsi e spazi dove i giovanissimi alunni delle scuole catanesi ed atleti “over 35” parteciperanno a gare di velocità e staffette oltre ad assistere a dimostrazioni del gioco del Rugby. Le iscrizioni saranno gratuite ed alla fine della manifestazione ogni partecipante riceverà dei gadget offerti dal comitato festeggiamenti Agatini.

Desidero ringraziare i presenti, il consiglio di quartiere e tutti coloro che si sono immediatamente attivati per dare vita a questa manifestazione- dichiara Ferrara- la “Sant’Agata Sprint and Rugby” è un evento che saprà coniugare perfettamente sport e devozione oltre ad attirare centinaia di atleti e semplici spettatori. Per queste ragioni l’intera circoscrizione offrirà le coppe ai vari vincitori. Inoltre, in concomitanza con i festeggiamenti agatini, piazza Cavour sarà il centro aggregativo dell’intera circoscrizione e noi non possiamo che essere orgogliosi del lavoro che stiamo svolgendo affinchè i cittadini si riapproprino finalmente del territorio con momenti di socializzazione adeguati”.

Il Presidente Paolo Ferrara

