Laboratorio del futuro Una piattaforma culturale di dialogo e confronto permanente per individuare, comprendere e discutere la civiltà contemporanea Primo appuntamento a Palermo, nell’ambito di BAM – Biennale Arcipelago Mediterraneo con tre incontri dedicati a Nuove Tecnologie, Demografia e Democrazia Sabato 23 novembre 2019, 10.30 – 13.00 / 14.30 – 19.00 Palazzo Abatellis, Palermo INGRESSO LIBERO

Intervengono Annalisa Busetta, Leonardo Caffo, Giulia de Spuches, Kenneth Goldsmith,Maurizio Alfonso Iacono, Franco La Cecla, Cecilia Laschi,Helen Mountfield, Damian Tambini, Fulvio Vassallo

Sabato 23 novembre all’interno della sala del celebre affresco del Trionfo della Morte presso la Galleria Regionale di Palazzo Abatellis a Palermo, LABORATORIO DEL FUTURO presenta il primo di una serie di appuntamenti pubblici con intellettuali, scienziati, giornalisti, critici, artisti, che continueranno successivamente in altre città italiane: una giornata intera dedicata ai temi delle Nuove Tecnologie, Demografia e Democrazia che per questa prima tappa palermitana, viene ospitata dalla Regione Siciliana, Dipartimento Regionale dei Beni Culturali come parte integrante del programma di BAM – Biennale Arcipelago Mediterraneo (bampalermo.com).

Competenza, apertura, studio e dialogo: sono questi i pilastri su cui si basa LABORATORIO DEL FUTURO, un progetto di confronto permanente, una piattaforma culturale con l’aspirazione, altissima, di ridiscutere e individuare le linee di indirizzo del nostro tempo. In un momento storico in cui sembra diventato estremamente complesso capire la direzione in cui si muove la società contemporanea, oggi che la politica mostra di non essere più in grado di dare risposte a lungo termine e sembra sempre più lontana dai grandi temi sociali e culturali posti dalla rivoluzione tecnologica, dalle migrazioni di massa, dall’avanzare della globalizzazione, LABORATORIO DEL FUTURO cerca una soluzione ridando voce e spazio agli intellettuali, a chi per mestiere possiede gli strumenti per investigare e comprendere.

Il programma dell’appuntamento palermitano del 23 novembre inaugura alle 10.30 con i saluti di Sergio Alessandro, Direttore Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, che ha promosso il progetto, di Evelina De Castro, Direttrice di Palazzo Abatellis, del Sindaco di Palermo Leoluca Orlando e di Andrea Cusumano, direttore artistico BAM, e un’introduzione di Fabio Cavallucci sulle ragioni e sul metodo dell’intero LABORATORIO.

Il primo panel, presentato da Giovanna Bernardini che anche lo modera insieme alla curatrice e critica d’arte Cloe Piccoli, vede il sociologo Franco La Cecla, la demografa Annalisa Busetta, l’esperta di geografia culturale Giulia de Spuches affrontare il tema della Demografia, allargando lo sguardo rispetto al problema delle migrazioni, argomento drammatico ma spesso riduttivo rispetto alla reale entità della questione.

Nel pomeriggio, il secondo panel, dedicato alle Nuove Tecnologie, aperto e moderato da Tiziana Casapietra e Evelina De Castro, vede protagonisti il poeta e artista Kenneth Goldsmith, Cecilia Laschi esperta di biorobotica e il filosofo Leonardo Caffo, che insieme discutono l’impatto rivoluzionario dei sistemi digitali, della robotica e dell’Intelligenza Artificiale sulla percezione e il comportamento umani.

La giornata si conclude con il terzo e ultimo incontro introdotto e moderato da Andrea Cavallari e Lorenzo Bruni, dedicato al tema della Democrazia, che vede confrontarsi il politologo Damian Tambini, Helen Mountfield avvocato impegnato per i diritti civili, Fulvio Vassallo legale esperto di diritti degli stranieri e il filosofo Maurizio Alfonso Iacono. Una discussione senza preclusioni e preconcetti, che vuole riesaminare fino in fondo vantaggi e svantaggi di questo sistema di governo antico, in relazione ai grandi cambiamenti attuali, all’avvento delle nuove tecnologie, alla globalizzazione e ai nazionalismi. Concludono la giornata Giovanna Bernardini e Andrea Cusumano.

LABORATORIO DEL FUTURO vuole essere un movimento culturale con l’aspirazione, forse utopica, di ridiscutere e individuare le linee di indirizzo del nostro tempo, tenendo conto non solo del valore della specializzazione, ma anche della necessità di un confronto democratico aperto a tutti (cui contribuisce attivamente anche il sito laboratoriodelfuturo.it in cui vengono aggiunti sviluppi e approfondimenti). Obiettivo principale del movimento è non solo quello di riaccendere fra cittadini e intellettuali il dibattito, per riflettere sui fenomeni contemporanei evitando semplificazioni e suggestioni emotive, ma anche superare la rinuncia a comprendere, che la complessità attuale spesso innesca, per confrontarsi liberamente senza perdere di vista un approccio umano ed empatico.

LABORATORIO DEL FUTURO è un progetto iniziato dal critico d’arte e curatore Fabio Cavallucci e fondato sulla collaborazione di un gruppo trasversale di esponenti del mondo della cultura: dall’ex Assessore alla Cultura del Comune di Carrara Giovanna Bernardini al critico e curatore indipendente Lorenzo Bruni, da Tiziana Casapietra, Direttore del Museo della Ceramica di Savona, all’informatico ed editore Giovanni Sighele, agli artisti, musicisti, registi e teorici Alexandra Bolgova, Andrea Cavallari, Hui

Com. Stam.