Il Negroni compie 100 anni! A Campofelice di Roccella un evento di alta qualità per celebrare il leggendario cocktail

La data convenzionale è quella di un secolo fa, per l’appunto, il 1919. Nella centralissima Via De’Tornabuoni, in quel di Firenze, sfreccia la lussuosa automobile di Camillo Negroni.

Influencer ante litteram, è elegante, colto, raffinato, amante dei piaceri e delle belle donne, finanche esperto viaggiatore. Parcheggia ed entra al Caffè Casoni, luogo di ritrovo dell’elite fiorentina (quello che oggi definiremmo un locale “cool” e alla moda) e, per variare dal suo abituale aperitivo chiede all’amico barman Fosco Scarselli di “irrobustire il solito Americano” – molto in voga all’epoca e costituito da vermouth, bitter e soda – aggiungendo del gin. di vermouth, 1/3 di bitter e 1/3 di gin si mischiano per dar vita ad un nuovo cocktail. In breve tempo, sempre più avventori del Caffè Casoni iniziano dunque a farsi servire “Un Americano alla moda del conte Negroni” o – più semplicemente – un “Negroni”. Il resto è storia.

In occasione del 100° anniversario, ABI professional (Associazione Barmen Italiani), grazie alla sezione Lombardia, ha creato il Negroni Lab, ideato e condotto da Gianmario Artosi, incoronato Barman Professionista dell’anno.

Una volta ricevuto il consenso di Gianmario, l’ABI professional Sicilia ha dunque pensato di riproporre l’evento in salsa siciliana al fine di celebrare il centenario dell’aperitivo italiano per eccellenza e per divulgare la cultura del bere responsabile.

L’appuntamento è per sabato 23 novembre, dalle 18 in poi, in Largo Vittorio Emanuele Orlando (di fronte al Municipio) a Campofelice di Roccella. Si tratta di un’interessantissima iniziativa patrocinata dal Comune e organizzata con la collaborazione di cantine ed aziende sponsor. Munendosi di un ticket, l’ABI (che, ricordiamo, si tratta di un’associazione di barmen professionisti riconosciuta a livello nazionale) vi proporrà quattro twist del Negroni: Negroni Siciliano, Mandranegroni, Negroni Classico e Negroni Oscar.

Notevole spazio sarà poi dato alle cantine sponsor che offriranno una degustazione dei propri prodotti: Volcano Gin, Distilleria Nardini, Giardini D’Amore e Castellucci Miano.

Infine, grande rilievo per le realtà commerciali enogastronomiche campofelicesi (anche queste sponsor dell’evento): l’Oscar Cafè metterà infatti a disposizione degli avventori una variegata selezione di ottimi panettoni artigianali.

Va segnalato che il ticket iniziale vi permetterà di servirvi presso i due stand dell’angolo food con i panini con panelle e milza del ristorante “Ron e Salvo” e le specialità della pizzeria “Rewind”.

Infine, segnaliamo che sarà anche adibito uno spazio per i più piccoli con gonfiabili (a cura di “Madagascar – l’isola dei monelli”) e musica dal vivo.

“Nonostante la bella stagione sia terminata” dichiara il Sindaco Michela Taravella “miriamo a far sì che Campofelice diventi meta per chi sia alla ricerca di eventi di alta qualità – come quello organizzato in collaborazione con l’ABI – non soltanto nel periodo estivo, ma in quella che è un’ottica di destagionalizzazione e di costante valorizzazione del territorio e delle eccellenze presenti in loco. Vi aspettiamo numerosi a Campofelice di Roccella!”

