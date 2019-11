Canapa Expo 2019 al Parco Esposizioni Novegro di Milano

Al via oggi, venerdì 22 novembre la seconda edizione di Canapa Expo presso il Parco Esposizioni Novegro a Milano. Centinaia di espositori e professionisti da Italia, Spagna, Germania, Danimarca, Svizzera e Paesi Bassi saranno a disposizione di famiglie, appassionati, curiosi, addetti ai lavori, medici e scienziati con migliaia di prodotti, servizi e informazione dalla canapa industriale alla bioedilizia, dalla cosmesi al tessile senza dimenticare il food e tutti gli accessori del settore ricreativo.

Peculiarità di Canapa Expo è la grande importanza dedicata a conoscenza e formazione. Durante la manifestazione, infatti, sono previste tre presentazioni di libri, due helpdesk, quattro workshop e due conferenze per approfondire tutte le tematiche legate al mondo canapa. Dalla filiera agricola alla bioedilizia, dal legale al cosmetico passando per il medicale e la bioplastica. Canapa Expo è accreditata come unica fiera di settore italiana per l’erogazione di crediti formativi professionali riservati ad architetti, medici, farmacisti e veterinari. Completano il programma anche la presenza di quattro riviste di settore e tre associazioni di categoria.

Negli oltre 13.000 mq della location saranno presenti i più importanti produttori e distributori da tutta Europa con le più innovative varietà di canapa, banche del seme e infiorescenze declinate nei diversi settori dove si sviluppa questo mercato in continua crescita.

Forte presenza di start up imprenditoriali che si occupano di seguire i professionisti nei vari passaggi della filiera produttiva, dai fertilizzanti naturali alle apparecchiature più moderne per il trattamento e la lavorazione della materia prima. Laboratori chimici, servizi integrati e consulenza, attrezzature e tecnologie per chi vuole investire nel business della canapa.

Un’ampia offerta food and beverage dalla piadina alla canapa al miele con CBD, ma anche pizza e dolci realizzati sempre utilizzando semi, foglie e fiori. Non mancheranno birra, succhi e il vermouth alla canapa per poi finire con il caffè, anche questo realizzato con i principi attivi della pianta.

Spazio al beauty con creme per le mani con canapa e CBD, sieri antiage, olio di canapa e numerose linee di prodotti biologici oltre che tisane rilassanti, tè e regolatori del sonno. Prodotti, accessori e gadget dalle cartine ai filtri artigianali realizzati in vetro di Murano, chilum, grinder e vaporizzatori per l’uso ricreativo sempre nel rispetto della normativa vigente.

Durante i giorni della fiera sarà disponibile il servizio di navetta gratuita andata e ritorno dalla stazione di Lambrate. Ingresso gratuito ai portatori di handicap e accompagnatore.

Venerdì 22 novembre 2019 (dalle 14 alle 20)

Sabato 23 novembre 2019 (dalle 10 alle 20)

Domenica 24 novembre 2019 (dalle 10 alle 19)

Parco Esposizioni Novegro

Via Novegro, Segrate (MI)

Ingresso giornaliero Euro 10, abbonamento 3 giorni Euro 22

Infoline +393342351898

Com. Stam.