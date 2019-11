Palermo Avviso esplorativo di indagine di mercato per l’acquisizione di proposte artistiche per l’esecuzione di due manifestazioni di Capodanno 2019/2020

Palermo: Si rende noto che questa Amministrazione Comunale ritiene opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e in modo non vincolante per l’Ente, onde favorire la consultazione del maggior numero di operatori economici del settore, per festeggiare il Capodanno 2019/2020 attraverso la realizzazione di due distinte manifestazioni, di cui una principale relativa alla data del 31.12.2019.

Gli spazi pubblici individuati allo scopo sono:-Piazza Giulio Cesare, nella parte compresa tra la villetta posta nella parte centrale della piazza e l’ingresso monumentale di Via Roma (manifestazione principale);-Via Barisano da Trani, nello slargo antistante l’I.C.S. Giuliana Saladino.

Ciascun operatore economico del settore dovrà presentare una proposta artistica riguardante entrambe le manifestazioni e per ciascun evento dovrà fornire un pacchetto unico comprendente i servizi indispensabili e strettamente complementari alla realizzazione dello stesso.

Tali proposte artistiche, inoltre, dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata: settorecultura@cert.comune.palermo.it entro e non oltre le ore 12,00 del 30.11.2019, contenendo le seguenti specificazioni:

1. Nomi degli artisti che si esibiranno nel corso delle due manifestazioni e relative dichiarazioni di atto notorio di esclusività di zona

2. Piano dei servizi, con ciò significando che l’organizzatore delle manifestazioni dovrà fornire e curare, per ogni singolo evento, i seguenti aspetti tecnici necessari al corretto svolgimento dello stesso, intendendosi che tale elencazione non considera in alcun modo le prescrizioni che potranno essere richieste successivamente dalle Autorità di P.S:

a) Tecnico altamente specializzato per la progettazione tecnica delle aree spettacolo, presentazione degli elaborati tecnici, compreso il piano di gestione delle emergenze e il piano sanitario, presso tutti gli Enti tutori, fino ottenimento dell’agibilità presso la CPVLPS

b) Direttore dei lavori e responsabile sicurezza per il cantiere temporaneo (per montaggi, spettacoli e smontaggi)

c) Approntamento palco (della superficie minima di mq 200), layer con torri e copertura

d) Impianto audio e luci e backline, tecnici di supporto per prova generale e concerti

e) Generatore di corrente di potenza adeguata per i giorni di prove e dei concerti

f) Pagoda di copertura aree tecniche

g) Ledwall di mq 40 minimo da installare sul palco o in posizionamento da concordare, per la trasmissione di contributi degli sponsor degli eventi e la relativa diretta

h) N. 13 bagni chimici di cui n. 3 per disabili, comunque nella quantità imposta dalla C.P.V.L.P.S.

i) Transenne antipanico fronte palco, nelle aree di filtro o da interdire, nei varchi in accesso e uscita dell’area spettacolo, secondo il piano di emergenza e i relativi elaborati grafici

j) Transenne CETA

k) Personale di security e vigilanza, secondo il piano di emergenza e i relativi elaborati e comunque nella misura che sarà imposta dalla C.P.V.L.P.S.

l) Operatori di carico e scarico attrezzature tecniche e runner

m) Conferenza stampa da concordare con il Comune

n) Personale medico e paramedico con almeno 3 ambulanze di rianimazione per il pubblico, nella quantità che sarà imposta dalla C.P.V.L.P.S. nel corso del sopralluogo

o) Assicurazione infortuni e RC sulle strutture installate per l’esecuzione dei concerti

p) Servizio antincendio con mezzi e personale dedicato, secondo il piano di emergenza e i relativi elaborati e comunque nella misura che sarà imposta dalla C.P.V.L.P.S.

q) Ogni altro onere imposto dalla C.P.V.L.P.S. per lo svolgimento della manifestazione

r) Oneri S.I.A.E.

s) Cachet degli artisti impegnati

t) Spese di viaggio, trasferimento, vitto e alloggio degli artisti impegnati

u) Ogni altro onere per la realizzazione della manifestazione

3. Il costo con il dettaglio delle singole voci (dal punto a al punto u), oltre I.V.A., per la realizzazione delle due manifestazioni di Capodanno 2019/2020 da eseguirsi in data 31.12.2019; tale costo non dovrà superare l’importo complessivo di € 200.000,00, I.V.A. inclusa, per entrambe le manifestazioni considerate.

La valutazione e la scelta sotto il profilo artistico delle proposte, in esclusiva per la Città di Palermo, sarà effettuata dall’Amministrazione Comunale. Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi, atteso che le prestazioni richieste sono di natura artistica e per loro natura, quindi, uniche e infungibili, come tali inidonee ad essere oggetto di procedure comparative e rientranti tra i servizi di cui all’art. 63, comma 2, lettera b), punto 1) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. (Codice dei Contratti Pubblici).

Avviso al seguente link del sito istituzionale: https://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=4&id=25399

Com. Stam./foto sito comune